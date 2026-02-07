Субота, 7 Лютого, 2026
ВАЖЛИВО

Бурштинська ТЕС повністю зупинила роботу через атаку

Денис Молотов
Бурштинська ТЕС повністю зупинила роботу через атаку
Бурштинська ТЕС після масованої російської атаки / фото: znaj.org

Бурштинська ТЕС зазнала значних пошкоджень і повністю припинила роботу, повідомили у Бурштинській міській раді у суботу, 7 лютого.

❗ Наслідки аварії місто відчуло практично одразу: у Бурштині зникло централізоване опалення, а також різко погіршилося водопостачання.

Без тепла залишилися:
  • житлові будинки;
  • лікарні;
  • школи;
  • дитячі садки;
  • інші соціальні об’єкти.

💧 Водопостачання здійснюється з перебоями або відсутнє повністю. За попередніми оцінками, проблема торкнулася майже всього міста.

☝️ У міській раді зазначають, що пошкодження мають критичний характер. З ладу вийшли ключові вузли електростанції, без яких виробництво електроенергії неможливе. Йдеться не про локальну несправність, а про серйозні руйнування, ліквідація яких потребує часу та складних ремонтних робіт.

📌 Бурштинська ТЕС є базовим елементом міської інфраструктури. Від її роботи залежать:

  • централізоване теплопостачання;
  • функціонування насосних станцій;
  • стабільність електромереж.

Після повної зупинки станції котельні припинили роботу, а насосні станції залишилися без достатнього живлення.

🏘️ У Бурштині проживає близько 15 тисяч людей, більшість із яких користується централізованим опаленням. Мешканці повідомляють, що вже в першу ніч температура у квартирах знизилася до 14–15 градусів і нижче.

🏥 У медичних закладах наразі використовують резервні джерела живлення, однак вони не здатні забезпечити повноцінну роботу систем опалення протягом тривалого часу.

🛠️ Міська влада заявляє, що орієнтовний термін відновлення теплопостачання — до 48 годин, за умови стабільної безпекової ситуації та успішного перебігу ремонтних робіт. На Бурштинській ТЕС вже працюють аварійні бригади.

🔥 У разі поетапного запуску теплопостачання його в першу чергу планують подати до лікарень, об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, а згодом — до житлових будинків.

📌 Нагадаємо, під час нічної атаки 7 лютого основною ціллю російських агресорів були енергомережа, об’єкти генерації та розподільчі підстанції.

