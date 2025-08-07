Четвер, 7 Серпня, 2025
Українська ППО відбила масштабну дронову атаку росії

Денис Молотов
Сили ППО знешкодили 89 зі 112 ворожих безпілотників, якими росія атакувала Україну в ніч проти 7 серпня. Про це в четвер, 7 серпня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За офіційною інформацією, російські військові запустили дрони з різних напрямків. Зокрема, з території Курської області, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму — з Чауди та Гвардійського.

☝️ У повідомленні уточнюється, що з 22:30 середи, 6 серпня, противник атакував 112 ударними БпЛА типу «Shahed». А також дронами-імітаторами інших типів.

Відбиттям атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ), а також сили безпілотних систем Збройних сил України.

Українська ППО відбила масштабну дронову атаку росії📢 «Станом на 09:00, четверга, 7 серпня, ППО знищили або подавили 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів у північних, східних і центральних регіонах країни», — повідомили у Повітряних силах.

💥 Зафіксовано 23 влучання на 11 об’єктах, ще на трьох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

☝️ Нагадаємо, напередодні, в ніч на 6 серпня, сили ППО також успішно відбили атаку, знищивши 36 російських безпілотників.

👉 Також у ніч проти 7 серпня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок ворожих дій постраждали мирні мешканці, зруйновано інфраструктуру та житлові будинки.

e-mail: admin@irtafax.com

