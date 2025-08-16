Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО – ЗМІ

Україна може отримати гарантії безпеки, подібні до п’ятої статті Північноатлантичного договору, однак без прямого залучення НАТО. Про це повідомив телеканал CNN у суботу, 16 серпня, посилаючись на власні джерела.

За словами європейського чиновника, обговорення під час переговорів президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами стосувалося саме створення нового механізму безпеки для України. Йдеться про так звані «гарантії типу статті 5» – колективний захист за підтримки США та Європи у разі укладення мирної угоди.

📢 «Європейський чиновник повідомив, що частина розмов (європейських лідерів – ред.) з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України “типу статті 5”, за підтримки Європи та США, у разі укладення мирної угоди», – зазначається у повідомленні CNN.

Водночас джерело наголосило, що НАТО як організація не братиме участі у наданні таких гарантій. Тобто йдеться про окремий політичний формат, де ключову роль відіграватимуть Сполучені Штати та європейські партнери.

Схожу інформацію підтвердила й «Європейська правда». Видання з посиланням на поінформоване джерело повідомило, що під час телефонних переговорів обговорювалася концепція «non-NATO article 5 security guarantees» (гарантії безпеки за статтею 5 поза НАТО). За словами співрозмовника, ідею запропонувала американська сторона, яка представила її як одну з можливих форм гарантій для України. Це, начебто, узгоджено під час переговорів на Алясці з владіміром путіним.

ℹ️ Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору є основою системи колективної оборони НАТО. Вона передбачає, що напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх, а кожна країна зобов’язується надати допомогу союзнику, зокрема із застосуванням військової сили. Саме ця стаття забезпечує єдність, солідарність і взаємодопомогу між країнами-членами.

Напередодні Дональд Трамп фактично підтвердив наявність таких дискусій у ЗМІ. За його словами, США, Європа та низка інших держав готові надати Україні гарантії безпеки, але не в рамках НАТО.