Субота, 16 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Україні можуть надати безпекові гарантії на зразок статті 5 НАТО - ЗМІ

Україна може отримати гарантії безпеки, подібні до п’ятої статті Північноатлантичного договору, однак без прямого залучення НАТО. Про це повідомив телеканал CNN у суботу, 16 серпня, посилаючись на власні джерела.

За словами європейського чиновника, обговорення під час переговорів президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами стосувалося саме створення нового механізму безпеки для України. Йдеться про так звані «гарантії типу статті 5» – колективний захист за підтримки США та Європи у разі укладення мирної угоди.

📢 «Європейський чиновник повідомив, що частина розмов (європейських лідерів – ред.) з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України “типу статті 5”, за підтримки Європи та США, у разі укладення мирної угоди», – зазначається у повідомленні CNN.

Водночас джерело наголосило, що НАТО як організація не братиме участі у наданні таких гарантій. Тобто йдеться про окремий політичний формат, де ключову роль відіграватимуть Сполучені Штати та європейські партнери.

Схожу інформацію підтвердила й «Європейська правда». Видання з посиланням на поінформоване джерело повідомило, що під час телефонних переговорів обговорювалася концепція «non-NATO article 5 security guarantees» (гарантії безпеки за статтею 5 поза НАТО). За словами співрозмовника, ідею запропонувала американська сторона, яка представила її як одну з можливих форм гарантій для України. Це, начебто, узгоджено під час переговорів на Алясці з владіміром путіним.

ℹ️ Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору є основою системи колективної оборони НАТО. Вона передбачає, що напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх, а кожна країна зобов’язується надати допомогу союзнику, зокрема із застосуванням військової сили. Саме ця стаття забезпечує єдність, солідарність і взаємодопомогу між країнами-членами.

Напередодні Дональд Трамп фактично підтвердив наявність таких дискусій у ЗМІ. За його словами, США, Європа та низка інших держав готові надати Україні гарантії безпеки, але не в рамках НАТО.

 

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Лідери ЄС назвали умови «справедливого і тривалого миру» для України

ВАЖЛИВО

Литва будує трирівневу оборону на кордоні з системами ППО

ПОДІЇ

Зеленський оголосив про значне збільшення фінансування бойових бригад та спрощення процедур для військових

ВЛАДА

Лідери “Коаліції рішучих” узгодили умови припинення війни

ВАЖЛИВО

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Традиції, творчість і єдність: як працюють культурні центри Сватівщини

ЛУГАНЩИНА

Азербайджан може відповісти на удари рф постачанням зброї Києву – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

ВАЖЛИВО

Підрозділи корпусу НГУ «Азов» нищать ворога на Покровському фронті

ВАЖЛИВО

ЗМІ дізнались який «пряник» Трамп готує путіну на Алясці

ПОЛІТИКА

На Луганщині колишня депутатка від проросійської партії вкрала гроші громади

КРИМІНАЛ

США заявили про неприпустимість мирних угод без Києва

ПОЛІТИКА

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Суд ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ Павла Кириленка

КРИМІНАЛ

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському – ОСУВ “Дніпро”

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"