Україна здобула вже четверту золоту медаль на Паралімпіаді-2024

Денис Остапченко став переможцем запливу на 50 метрів на спині (клас S3), показавши результат 45.16 секунди. Українець здобув четверту золоту медаль для України у Парижі. Про це повідомило “Суспільне Спорт” в понеділок, 2 вересня.

Друге місце на п’єдесталі пошани посів інший український спортсмен, Сергій Паламарчук, який здобув бронзову медаль.

Станом на вечір 2 вересня збірна України має у своєму активі вже 30 медалей на Паралімпіаді-2024.

Також цього дня Андрій Трусов додав до українського активу ще одне срібло, фінішувавши другим на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S7. Його час склав 4:40.17 хвилини. Це вже друга срібна медаль Трусова на цих змаганнях – раніше він виборов срібло на 200-метрівці комплексним стилем.

📌 1 вересня Україна вперше в історії здобула медаль у бочі на Паралімпійських іграх. Артем Колінько у бронзовому матчі переміг хорватського суперника Давора Комара.

📌 Крім того, український плавець Михайло Сербін приніс збірній третє золото, встановивши світовий рекорд у запливі на 100 метрів на спині в класі S11.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірна України здобула дві медалі у фіналі суперспринту на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Дмитро Підручний фінішував першим у суперспринті, допустивши лише один промах на вогневих рубежах, тоді як Артем Тищенко завоював срібло, відставши від лідера на 5,2 секунди та допустивши також один промах.