Рада підтримала держбюджет-2027 у першому читанні

Верховна Рада 28 жовтня підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету України на 2027 рік. За постанову про висновки та пропозиції до законопроєкту №16000 проголосували 239 народних депутатів. Результат голосування оприлюднений на офіційному порталі парламенту.

Ухвалені пропозиції набули статусу Бюджетних висновків Верховної Ради. Вони визначають напрями, за якими Кабінет Міністрів має доопрацювати проєкт перед наступним етапом розгляду.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький подякував депутатам за підтримку документа. За його словами, бюджет враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави: фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання соціальних зобов’язань.

📢 «Уряд опрацює Бюджетні висновки парламенту та підготує проєкт до другого читання», – зазначив прем’єр. Його заяву опублікував Урядовий портал.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді наголосив, що опрацювання поправок має забезпечити збалансованість бюджетних показників та обґрунтованість змін. Пріоритетними залишаються оборонні видатки й належне фінансування соціальних зобов’язань держави.

Які доходи та видатки закладені в проєкті бюджету

За повідомленням Мінфіну на Урядовому порталі, у редакції, поданій до першого читання, доходи держбюджету передбачені на рівні 5 трлн 648 млрд грн. Це на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше за план на 2026 рік з урахуванням змін.

Загальний обсяг видатків становить 7 трлн 272 млрд грн. Порівняно з уточненим планом поточного року вони мають зрости на 864,9 млрд грн, або 13,5%.

Найбільший пріоритет – сектор безпеки й оборони. На нього запропоновано спрямувати 4 трлн 885 млрд грн, що відповідає 43,8% прогнозного ВВП. Це на 517,9 млрд грн, або 11,9%, більше, ніж передбачено планом на 2026 рік зі змінами.

На соціальні виплати та заходи Мінсоцполітики закладено 540,3 млрд грн. Збільшення порівняно з уточненим планом поточного року становить 72,6 млрд грн.

До законопроєкту надійшло понад п’ять тисяч пропозицій і поправок від народних депутатів, фракцій, груп та парламентських комітетів. Сукупно пропонувалося збільшити видатки на 8,8 трлн грн, із яких 5,8 трлн грн стосувалися оборони.

Водночас пропозиції щодо збільшення податкових надходжень перевищували 600 млрд грн. За оцінкою Мінфіну, вони не супроводжувалися розрахунками, які підтверджували б реалістичність отримання таких коштів. Ці суми відображають подані пропозиції, а не вже затверджене додаткове фінансування.

Уряд продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо джерел забезпечення бюджету. Марченко наголосив, що зовнішня допомога критично важлива для соціальних і гуманітарних видатків, а її отримання залежить від ухвалення законів та проведення реформ.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський заявляв, що Україна розраховує до кінця 2026 року повністю забезпечити фінансування бюджетного дефіциту. Частину залучених коштів планують використати для постачання війську безпілотників на початку 2027-го.

Остаточні параметри держбюджету ще можуть змінитися: попереду – доопрацювання урядом і подальший розгляд у Верховній Раді.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський підписав закон, який скасовує звільнення від ПДВ для міжнародних онлайн-замовлень вартістю до 150 євро. У картці законопроєкту №16051-1 на сайті Верховної Ради зазначено, що документ повернули з підписом президента 22 жовтня.