CAS зобов’язав повернути російські збірні на чемпіонати світу з хокею

Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення про допуск російських збірних до чемпіонатів світу з хокею. Міжнародна федерація хокею (IIHF) висловила незгоду з вердиктом, але підтвердила, що діятиме відповідно до нього.

Про це йдеться в офіційній заяві IIHF, оприлюдненій 30 жовтня. Федерація зазначила, що рішення про допуск набуває чинності негайно, водночас його практичне виконання потребує організаційної підготовки.

У заяві перелічені п’ять змагань, яких стосується вердикт: чоловічий, молодіжний і жіночий чемпіонати світу 2027 року, а також чоловічий та жіночий турніри серед збірних до 18 років. Жіноча світова першість запланована на листопад 2027-го.

У IIHF наголосили, що попередні обмеження запроваджували для захисту учасників змагань. На думку організації, судове рішення не усуває ризиків, які стали підставою для недопуску російських команд.

📢 «IIHF не згодна з цією частиною вердикту і наполягає на тому, що раніше вжиті заходи були необхідними для забезпечення безпеки всіх учасників та збереження цілісності змагань», – зазначили у федерації.

Повернення російських команд потребуватиме змін у підготовці турнірів

Федерація попередила про організаційні труднощі: підготовка до частини чемпіонатів уже перебуває на пізньому етапі. Зміна складу учасників потребуватиме узгодження з національними федераціями, оргкомітетами та владою країн-господарок.

Зокрема, доведеться переглянути формати змагань, розклади, організацію поїздок і проживання команд, а також заходи безпеки. У IIHF заявили, що ці зміни неможливо реалізувати миттєво. Організація терміново оцінить необхідні кроки та строки, після чого повідомить про порядок виконання рішення CAS.

Нинішньому вердикту передував перегляд обмежень усередині самої федерації. У травні дисциплінарна рада IIHF скасувала січневе рішення про недопуск російських команд і повернула питання на повторний розгляд. Тоді федерація окремо пояснювала, що це не означає автоматичного повернення росії. Після оцінювання кожного турніру Рада IIHF у липні знову зберегла обмеження з міркувань безпеки та цілісності змагань.

Для України особливе значення має чоловічий чемпіонат світу 2027 року. Національна збірна повернулася до елітного дивізіону вперше з 2007-го і готуватиметься до турніру під керівництвом Олександра Бобкіна. Про призначення тренера з посиланням на Федерацію хокею України повідомило Суспільне Спорт.

Окремо 25 жовтня Міжнародна федерація важкої атлетики оголосила про надання москві права провести чемпіонат світу 2030 року.