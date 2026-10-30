Україна запровадила нові санкції проти рашистів

Шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти учасників російського супутникового проєкту «рассвєт» та 39 суден тіньового флоту. Про запровадження обмежень Офіс президента повідомив 30 жовтня.

Відповідні укази – №1072/2026 та №1073/2026 – датовані 29 жовтня. До пакета, пов’язаного із супутниковою системою, увійшли 10 компаній та 19 громадян рф.

За інформацією ОП, росія прагне створити низькоорбітальну мережу зв’язку, схожу на «Starlink». Її планують використовувати для управління військами, наведення та керування ударними безпілотниками, зокрема «шахедами», і ракетами в режимі реального часу на території України.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що обмеження мають ускладнити доступ розробників до необхідних іноземних технологій.

📢 «Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б’ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції», – заявив він.

Під санкції потрапило «бюро 1440» – розробник, координатор і системний інтегратор «рассвєта». Обмеження також поширили на пов’язані з ним «лабс 1440», що виробляє сонячні батареї для космічних апаратів, та «фаб рассвєт», яка розробляє, виготовляє і супроводжує низькоорбітальні супутники зв’язку та абонентські термінали.

До переліку внесли й білоруське підприємство «аерокосмічні прилади», залучене до розроблення та прототипування компонентів аерокосмічних систем.

Серед інших підсанкційних постачальників – «5с групп», яка завозить до рф іноземне промислове обладнання та розробляє промислові комп’ютери. За даними ОП, один із таких комп’ютерів використали в дослідно-конструкторській роботі в інтересах «бюро 1440».

Обмеження також застосували до виробника високоточних деталей «аквамаш», постачальника оптичного й телекомунікаційного обладнання «ел-оптікс», імпортера іноземних електронних компонентів «елєсар-групп» та розробника космічної техніки «малі космічні апарати».

Під санкції потрапили судна, що забезпечують експорт російських енергоносіїв

Другий пакет охоплює 39 морських суден, які перевозять російську нафту, нафтопродукти та газовий конденсат. За повідомленням Офісу президента, вони доставляють вантажі до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших держав.

Судна використовують прапори росії, Барбадосу, Ліберії, Маршаллових Островів, Панами, Гонконгу та інших юрисдикцій. В ОП наголосили, що експорт енергоносіїв забезпечує надходження до бюджету держави-агресора, з якого фінансується війна проти України.

Як приклад навели танкер vasily dinkov. За перше півріччя 2026 року він здійснив 15 операцій із перевезення близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

Частина суден із нового українського переліку вже перебуває під обмеженнями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть партнерам інформацію про них, щоб домогтися узгодженого застосування санкцій у різних юрисдикціях.

У рішенні РНБО щодо компаній та фізичних осіб також передбачено, що МЗС України має поінформувати партнерів про обмеження та порушити питання про запровадження аналогічних заходів.

Євросоюз 12 жовтня ухвалив санкції проти 1569 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. За даними Ради ЄС, до того переліку увійшли 826 компаній та 743 їхні керівники. Серед підсанкційних підприємств — постачальники електроніки, засобів зв’язку, оптичних і навігаційних систем та компонентів для ракет, безпілотників і авіації.

👉 Також стало відомо, що Рада Європейського Союзу 12 жовтня ухвалила санкції проти 77 осіб, причетних до незаконних «виборів» до держдуми рф на тимчасово окупованих українських територіях. Обмеження стосуються 74 кандидатів і трьох членів центральної виборчої комісії росії.