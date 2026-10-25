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Чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року віддали росії: змагання прийме москва

Міжнародна федерація важкої атлетики визначила господарів чотирьох світових першостей. Право провести дорослий чемпіонат світу отримала росія, яка продовжує війну проти України.

Денис Молотов
Денис Молотов
Чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року віддали росії: змагання прийме москва
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 25.10.2026

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики ухвалив рішення провести чемпіонат світу серед дорослих 2030 року в москві. Про це йдеться в офіційному повідомленні IWF, оприлюдненому в неділю, 25 жовтня.

Рішення щодо російської столиці стало частиною розподілу чотирьох світових першостей на 2028–2030 роки. Точних дат московського турніру та спортивної арени в повідомленні федерації не зазначено.

Де відбудуться інші чемпіонати

Виконком IWF затвердив таких організаторів:

  • 2028 рік, юнацький чемпіонат світу — Приштина, Косово;
  • 2028 рік, юніорський чемпіонат світу — Каракас, Венесуела;
  • 2029 рік, чемпіонат світу серед дорослих — Ахмедабад, Індія;
  • 2030 рік, чемпіонат світу серед дорослих — москва, росія.

Генеральний секретар IWF Хосе Кіньйонес позитивно оцінив результати голосування.

📢 «Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах матимуть великий успіх», — заявив він.

За словами Кіньйонеса, Косово, Венесуела та Індія вперше організовуватимуть світові змагання під егідою IWF. Посадовець назвав це свідченням розвитку важкої атлетики та зацікавленості країн у проведенні турнірів.

Рішення щодо москви

Як зазначає “Суспільне Спорт”, це перший від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну випадок, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту надала рф право провести дорослий чемпіонат світу.

Таким чином, рішення стосується не лише участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях, а й повернення росії статусу країни-господарки світової першості.

В оприлюдненому повідомленні IWF немає пояснення, як під час розгляду московської заявки враховували російську агресію проти України. Федерація зосередилася на оцінці заявок та майбутньому календарі змагань.

👉 Також нагадаємо, що три російські гімнастки не отримали віз для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться 17–25 жовтня в Роттердамі.

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