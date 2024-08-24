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Україна здобула дві медалі у фіналі на чемпіонаті світу з біатлону

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна здобула дві медалі у фіналі на чемпіонаті світу з біатлону

Збірна України здобула дві медалі у фіналі суперспринту на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Дмитро Підручний фінішував першим у суперспринті, допустивши лише один промах на вогневих рубежах, тоді як Артем Тищенко завоював срібло, відставши від лідера на 5,2 секунди та допустивши також один промах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту в суботу, 24 серпня.

На першому вогневому рубежі Підручний показав бездоганну стрільбу, що дозволило йому зайняти другу позицію. Артем Тищенко також відзначився точною стрільбою, опинившись на шостому місці. Антон Дудченко через промах вибув з топ-15. Друга стрільба лежачи знову принесла успіх Тищенку, який піднявся на четверте місце. Підручний з одним промахом відкотився на восьму позицію, а Дудченко повернувся до топ-10.

На першому рубежі стоячи Тищенко продовжував йти в лідери, вийшовши з рубежу на першій позиції разом із чехом Томашем Мікіскою, випереджаючи його на 0,2 секунди. Підручний завершив передостанній рубіж на четвертому місці, а Дудченко через чергову помилку опустився на 12-у позицію.

Остання стрільба стала вирішальною для українців: Підручний показав бездоганний результат і вийшов у лідери, тоді як Тищенко, отримавши одне штрафне коло, повернувся на трасу з відставанням у 1,8 секунди. Дмитро Підручний фінішував першим із часом 19:19.5 хвилин, здобувши “золото”. Артем Тищенко, поступившись лідеру 5,2 секунди, виборов “срібло”, а третє місце зайняв чех Томаш Мікіска. Антон Дудченко завершив перегони 13-м із трьома промахами.

👉 Нагадаємо, що 16 серпня українського біатлоніста Сергія Теленя дискваліфікували на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Також 20 серпня стало відомо, що срібна призерка чемпіонату світу з біатлону 2017 року в естафеті Ірина Петренко зламала ногу і пропустила чемпіонат світу.

📌 Також раніше повідомлялось, що Українська збірна завершила свої виступи на Олімпіаді 2024 в Парижі з 12 медалями, серед яких три золоті, п’ять срібних та чотири бронзових. Три золоті медалі стали найкращим досягненням України за останні 12 років на Олімпійських іграх.

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