путін може відповісти на дзвінок Зеленського – ушаков

Помічник російського правителя юрій ушаков припустив, що володимир путін відповість на дзвінок шостого президента України В.О. Зеленського, якщо той зателефонує. Його заяву 1 листопада поширили російські медіа, повідомляє «медуза». Відповідне запитання ушакову поставив журналіст російського державного мовника павло зарубін.

📢 «Я думаю, що відповість, звісно. путін жодного разу не відмовлявся від розмов», – заявив помічник диктатора.

Таким чином, ушаков висловив власне припущення щодо можливої реакції путіна. Про узгодження телефонної розмови між лідерами він у цій заяві не повідомив.

Що говорять про можливу зустріч

У тому самому коментарі ушаков повторив пропозицію кремля, щоб Зеленський приїхав до москви для особистої розмови. За його твердженням, український президент передає сигнали про готовність до контакту через різні джерела.

Раніше президент США Дональд Трамп також говорив про можливу зустріч Зеленського та путіна. Під час спілкування з журналістами 28 жовтня він заявив, що її можуть організувати найближчим часом, передає Укрінформ.

Трамп висловив переконання у досягненні прогресу щодо припинення війни, однак конкретних дати й місця зустрічі в цій заяві не назвав.

👉 Також нагадаємо, що можлива участь російського диктатора володимира путіна у грудневому саміті G20 у Флориді створює ризик нормалізації воєнних злочинів росії проти України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Bloomberg TV

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.