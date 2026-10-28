«Карпатська зміна»: Луганщина планує щомісяця направляти на відновлення 100 дітей

Луганщина готується до участі у всеукраїнському проєкті підтримки дітей із прифронтових територій «Карпатська зміна». Область планує долучатися до нього протягом усіх двох років реалізації та щомісяця направляти до закладів по 100 дітей.

Про підготовку під час засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській облдержадміністрації розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Оксана Волошина.

Посадовиця наголосила, що йдеться про послуги з психосоціального відновлення та розвитку дітей. Програма має допомогти учасникам відновити емоційний стан, отримати підтримку та налагодити спілкування з однолітками. Серед передбачених активностей — психологічна допомога, командні ігри, спортивні заняття та творчі заходи.

Департамент уже затвердив план реалізації проєкту та склад робочої групи. Відповідний наказ направили військовим адміністраціям, які мають організувати роботу з родинами на місцях.

До 1 листопада відомство планує укласти договір із закладом, який відповідатиме встановленим критеріям і подасть свою пропозицію. Оголошення для надавачів послуг розміщене на сайті Луганської ОДА.

Перший заїзд дітей із Луганщини запланований на початок листопада 2026 року. Зміна триватиме 21 день, а до кінця року послуги мають отримати 200 дітей. Це заплановані показники: формування груп і підготовка до поїздок ще тривають.

На реалізацію проєкту в межах затвердженого бюджету Мінсоцполітики на 2026 рік передбачено 280 млн грн для 10 тисяч учасників. Ці суми стосуються загальноукраїнської програми.

Як подати заяву та хто оплатить проїзд

Районним, міським, селищним і сільським військовим адміністраціям доручили визначити відповідальні підрозділи соціального захисту, поінформувати батьків про можливість участі та опрацювати їхні заяви. Також адміністрації мають призначити супроводжувачів із розрахунку одна доросла особа на 15 дітей.

Окреме питання — перевезення. Громади повинні розглянути можливість організації проїзду за кошти місцевих програм, батьків або через механізми компенсації. Загальний порядок проєкту передбачає окреме фінансування дороги для дітей і супроводжувачів, тому умови оплати слід уточнювати під час оформлення участі. Це пояснює й портал «Децентралізація» в огляді правил фінансування.

Щоб подати дитину на участь, одному з батьків або іншому законному представнику потрібно звернутися із заявою в довільній формі до підрозділу соціального захисту за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання чи перебування дитини.

У заяві зазначають відомості про дитину та заявника, контактні дані й інформацію про документи, які підтверджують відповідну категорію участі. Для окремих категорій, зокрема дітей-ВПО, передбачена можливість звернення до уповноваженого обласного підрозділу, якщо місцевий орган не може виконувати свої функції. Ці правила визначені постановою Кабміну №1289 від 15 жовтня 2026 року.

Батькам варто заздалегідь уточнити у своїй громаді перелік документів, порядок включення до групи, місце збору та умови проїзду.

👉 Також нагадаємо, що французьке місто Сент-Етьєн готується прийняти 20 підлітків віком від 15 до 17 років із Попаснянської та Старобільської громад Луганщини. Перебування заплановане з 27 листопада до 6 грудня.