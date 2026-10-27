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Перший англієць за 25 років: Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч-2026»

Переможців «Золотого м’яча-2026» оголосили в Лондоні. Капітан збірної Англії випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля, а іспанська півзахисниця повернула собі титул після перемог у 2021 та 2022 роках.

Денис Молотов
Денис Молотов
Перший англієць за 25 років: Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч-2026»
Фото з відкритих джерел / Нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн / 27.10.2026

Нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем чоловічого «Золотого м’яча-2026». Жіночу нагороду отримала півзахисниця «Лондон Сіті Лайонессес» і збірної Іспанії Алексія Путельяс. Церемонія відбулася в понеділок, 26 жовтня, у лондонському театрі Palladium.

Для 33-річного Кейна це перший «Золотий м’яч» у кар’єрі. У підсумковому голосуванні він випередив нападника мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе та вінгера «Барселони» Ламіна Ямаля, повідомляє УЄФА.

Перший англієць за 25 років: Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч-2026» 02
Фото з відкритих джерел / Нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн / 27.10.2026

Нагороду англійцю вручив колишній форвард збірної Бразилії Роналдо — дворазовий володар цього трофея.

Кейн став першим англійським футболістом за 25 років, який отримав «Золотий м’яч». Попереднім переможцем з Англії був Майкл Оуен у 2001 році. Загалом Кейн — п’ятий англієць серед лауреатів після Стенлі Метьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Оуена, зазначає Футбольна асоціація Англії.

У сезоні 2025/26 нападник забив 73 голи у 65 матчах за клуб і збірну: 61 м’яч за «Баварію» та 12 — за Англію. На церемонії він також отримав нагороду найкращому бомбардиру сезону.

Разом із мюнхенцями Кейн виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. У Бундеслізі форвард відзначився 36 голами та втретє поспіль очолив список бомбардирів. Ще 14 м’ячів він забив у Лізі чемпіонів, де «Баварія» дійшла до півфіналу. Статистику нападника оприлюднив офіційний сайт «Золотого м’яча».

Перший англієць за 25 років: Гаррі Кейн виграв «Золотий м’яч-2026» 01
Фото з відкритих джерел / Нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн / 27.10.2026
У складі збірної Англії Кейн також здобув бронзові медалі чемпіонату Світу-2026.

Для 32-річної Алексії Путельяс цьогорічний «Золотий м’яч» став третім. Раніше вона перемагала у 2021 та 2022 роках. Друге місце в жіночому голосуванні посіла Ева Пайор із «Барселони», третє — Хадіджа Шоу з «Манчестер Сіті», повідомляє УЄФА.

Минулий сезон Путельяс провела в «Барселоні», з якою виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів. У переможному єврокубковому розіграші вона забила сім голів і віддала сім результативних передач, отримавши звання найкращої футболістки турніру. Перед сезоном 2026/27 іспанка приєдналася до «Лондон Сіті Лайонессес».

Цьогорічна церемонія була присвячена 70-річчю нагороди, заснованої журналом France Football у 1956 році. Лондон уперше прийняв вручення: вибір міста став вшануванням першого переможця — англійця Стенлі Метьюза, пояснили організатори та УЄФА.

👉 Також нагадаємо, що «Шахтар» зіграв унічию 1:1 з ПСВ у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Глейкера Мендоси, але після перерви господарі швидко відігралися — відзначився Сержиньйо Дест.

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