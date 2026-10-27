«Згідно з оригіналом», дубль два: ЛОВА дала переселенцям три дні на виправлення заяв

Ще вчора відсутність напису «Згідно з оригіналом» могла коштувати переселенцю участі в житловій програмі на пів мільярда гривень. Сьогодні Луганська обласна військова адміністрація оголосила, що дає заявникам додатковий час на виправлення документів.

З 08:00 28 жовтня до 15:45 30 жовтня знову прийматимуть заяви на пільгові кредити для придбання житла. Про це ЛОВА повідомила 27 жовтня.

Ідеться про ту саму програму, на яку область після нещодавнього збільшення фінансування передбачила 500 мільйонів гривень. За ці кошти планують укласти 166 кредитних договорів.

Новина для переселенців хороша. Особливо для тих, хто вже отримав листа з відмовою і вважав, що шанс на власну квартиру втрачено. Та чи усуне додаткове приймання заяв причину попередніх скарг?

Спочатку відмовили. Тепер дозволили виправити

26 жовтня Ірта-fax опублікував матеріал «Згідно з оригіналом» або до побачення, у якому ми розповіли про збільшення фінансування програми та проблеми з розглядом заяв.

Один із показових випадків стосувався батька Юрія Черних. Чоловік надіслав документи 30 вересня. Управління з питань реінтеграції та відновлення Луганської ОДА виявило, що копії засвідчені неправильно: бракувало напису «Згідно з оригіналом», підпису та інших необхідних реквізитів. Лист із зауваженнями датували 6 жовтня, однак, за оприлюдненими документами, надіслали лише 15-го. Приймання заяв завершилося 9 жовтня. Виправляти документи було вже пізно. Цю історію раніше оприлюднила «Реальна газета». Схожі скарги з’являлися й у соціальних мережах.

Сьогодні ЛОВА фактично визнала, що проблема потребує додаткового часу для її розв’язання. В офіційному повідомленні адміністрація пояснила рішення численними зверненнями громадян, які бажають виправити невідповідності в заявах, додати документи щодо себе та членів сімей і належним чином засвідчити копії.

Чи пов’язане рішення з публікаціями в медіа, невідомо. В адміністрації назвали підставою саме звернення громадян.

Хай там як, результат для людей цілком практичний: документи знову прийматимуть.

Кому потрібно подавати заяву повторно

Тут є суттєве уточнення: якщо ви подали документи з 23 вересня до 9 жовтня й не отримували повідомлення про невключення до реєстру кандидатів, повторно надсилати заяву не потрібно.

Інша ситуація в тих, кому вже відмовили через неправильно оформлені або неповні документи: вони можуть скористатися новим періодом приймання та повторно подати належно оформлений пакет.

Водночас оголошення адміністрації не обмежує приймання виключно тими, хто раніше отримав відмову. Отже, звернутися можуть і нові кандидати, якщо відповідають умовам програми.

Нагадаємо, що вона доступна не всім ВПО Луганщини. Для більшості категорій необхідна реєстрація місця проживання в громадах Луганського, Алчевського, Довжанського або Ровеньківського районів. Передбачені окремі категорії для звільнених із полону, багатодітних родин, визначених ветеранів війни, людей віком від 60 років та інших переселенців, які відповідають вимогам.

Умови кредитування залишаються попередніми: до 3 млн гривень під 3% річних, із різними розмірами бюджетного погашення основної суми кредиту залежно від категорії учасника.

Докладно про те, кому можуть погасити 99,99% кредиту, а кому лише половину, ми розповідали раніше.

П’ять днів чиновнику, два з половиною — переселенцю

Саме тут залишається проблема, на яку ми звернули увагу в попередній публікації. За пунктом 14 Порядку кредитування, Управління з питань реінтеграції та відновлення має повідомити кандидата про недоліки в документах протягом п’яти робочих днів після їх надходження. Якщо документи неповні, у листі мають зазначити вичерпний перелік зауважень. Заявник може все виправити та надіслати пакет повторно. Але лише до завершення загального строку приймання заяв.

Тепер подивімося на нові дати.

Приймання відкриють у середу, 28 жовтня, о восьмій ранку. Закриють у п’ятницю, 30 жовтня, о 15:45. Тобто люди отримали два повні дні та частину третього. До речі, сам Порядок кредитування встановлює, що строк приймання заяв не може бути меншим за п’ять робочих днів. Цього разу ЛОВА відвела лише три, та й третій закінчується о 15:45. Формально адміністрація називає це продовженням попереднього приймання, тому питання про дотримання п’ятиденного мінімуму залишається відкритим. А от для переселенців усе цілком визначено: після обіду 30 жовтня другий шанс закінчиться. А управління, як і раніше, має до п’яти робочих днів на повідомлення про недоліки.

Виходить, переселенець може подати документи вже 28 жовтня, а повідомлення про помилку цілком законно отримати наступного тижня. Коли нове приймання знову завершиться. І знову залишитися без можливості виправити документи.

Жодного окремого строку для усунення зауважень після 30 жовтня в оприлюдненому повідомленні немає. Про зміну самого Порядку адміністрація також не повідомила.

Отже, додаткові дні допоможуть тим, хто вже знає про помилки або зможе відразу підготувати бездоганний пакет. Проте вони не гарантують, що нові заявники не опиняться в такій самій ситуації.

Це не означає, що всім знову відмовлять. Але сама можливість повторення проблеми нікуди не зникла.

Як виправити документи й не втратити другий шанс

Документи, як і раніше, приймає Управління з питань реінтеграції та відновлення Луганської ОДА.

Єдина адреса для надсилання заяв — zhytlo@loga.gov.ua.

Перед повторним поданням варто перечитати отриманий лист із зауваженнями та перевірити весь комплект документів, а не лише сторінку, на якій знайшли помилку. Копії необхідно засвідчити написом «Згідно з оригіналом», зазначити власне ім’я, прізвище, дату та поставити особистий підпис. Скановані документи мають бути чіткими, без обрізаних країв і прихованих реквізитів.

Заяву, анкету до неї та згоду на обробку персональних даних потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом — кожен документ окремо.

Форми заяви, перелік документів та зразки оформлення оприлюднені на сайті обласної адміністрації.

Якщо ви вже подавали документи, але не знаєте, чи включили вас до реєстру, статус можна уточнити за телефоном +38 075 305 25 50.

Для консультацій працюють також номери:

+38 066 416 84 88;

+38 063 469 61 79;

+38 095 248 42 95.

Консультації надають у робочі дні з 08:00 до 17:00.

Окреме питання для тих, кому вже відмовили: чи збереже виправлена заявка попередню дату реєстрації, чи її вважатимуть новим зверненням. В оприлюдненому повідомленні цього не пояснили. Для категорій, у яких має значення черговість, відповідь може бути суттєвою. Тому заявникам варто уточнювати її безпосередньо в управлінні.

І краще не залишати все на останню годину п’ятниці, особливо якщо документи потребують повторного сканування, підписання КЕП або отримання додаткових довідок.

Правила залишили старі

Луганська ОВА вже вдруге змінює строки приймання заяв.

Спочатку документи збиралися приймати до 2 жовтня. Потім термін подовжили до 9 жовтня через труднощі з отриманням необхідних документів у державних електронних сервісах. Тепер, після перерви майже у три тижні, відкривають ще одне вікно.

В обох випадках приводом стали проблеми, з якими зіткнулися заявники. Добре, що адміністрація реагує на звернення та намагається не залишити людей за бортом програми. Тим більше, що йдеться про реальні бюджетні кошти, які можуть перетворитися на власні квартири для переселенців.

Та якщо правила дозволяють повідомити людину про помилку вже після того, як вона втратила право її виправити, можливо, змінювати потрібно не лише календар?

Для цього необов’язково щоразу оголошувати нові три дні: можна передбачити окремий строк для усунення недоліків після отримання повідомлення. Тоді заявник залежатиме від якості власних документів, а не від того, коли працівник управління відкрив електронного листа.

Поки що маємо другий шанс за старими правилами. І залишається сподіватися, що цього разу «Згідно з оригіналом» буде написано правильно, листи надходитимуть вчасно, а квартири зрештою дістануться людям, а не загубляться десь між електронною поштою та черговим дедлайном.