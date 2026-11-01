Єврокомісія відреагувала на конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі

Європейська комісія очікує, що польська влада забезпечить роботу Конституційного трибуналу відповідно до Конституції Польщі та практики Суду Європейського Союзу. Таку позицію виклав єврокомісар із питань юстиції Майкл Макграт у заяві, переданій RMF FM, повідомляє RMF24 1 листопада.

За словами Макграта, належне функціонування цього органу має значення для кожного польського громадянина. А відповідальність за створення відповідних умов лежить на владі країни.

Єврокомісія уважно стежить за подіями навколо Трибуналу. У Брюсселі також наголосили, що обрання нових суддів належить до конституційних повноважень Сейму.

Макграт послався на висновок Венеційської комісії від 13 жовтня 2026 року. Документ стосується повноважень президента Польщі під час складання присяги суддями Конституційного трибуналу та інших суддівських призначень.

📢 «Повна повага до верховенства права – це те, на що очікують і на що заслуговують громадяни Польщі», – наголосив єврокомісар.

Окремо він нагадав про тимчасові заходи, які Європейський суд із прав людини застосував 5 травня 2026 року. Вони зобов’язують польські органи влади не перешкоджати чотирьом суддям, обраним Сеймом у березні, вступити на посади й виконувати обов’язки.

Як уточнюється в офіційному повідомленні ЄСПЛ, серед заявників була Анна Корвін-Пйотровська. Суд також пояснив, що тимчасові заходи не визначають наперед остаточного рішення щодо прийнятності чи суті справи.

Чому загострився конфлікт навколо Трибуналу

Увечері 30 жовтня на сайті Конституційного трибуналу з’явилося повідомлення про відсторонення від виконання службових обов’язків голови Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського. Керівництво установою мала перебрати суддя Анна Корвін-Пйотровська.

Ці дії стали предметом гострого спору. У повідомленні на іншому офіційному ресурсі Трибуналу їх заперечили та заявили про незаконне захоплення сайту. Президент Кароль Навроцький і представники опозиційної партії «Право і справедливість» назвали зміну керівництва спробою державного перевороту.

Навроцький перервав поїздку до Сенегалу й повернувся до Варшави. Уночі він прибув до будівлі Трибуналу, де під час його входу сталася штовханина. Представники президента та суддів висунули взаємні звинувачення щодо застосування сили, йдеться в хронології подій RMF24.

Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав суддів, які намагалися розпочати роботу, та представив дії парламентської більшості як відновлення верховенства права. У зверненні 31 жовтня він звинуватив попереднє керівництво Трибуналу в блокуванні обраних суддів.

Туск також заявив, що противники цих змін отримують підтримку проросійських сил, а конфлікт супроводжується активністю російських ботів в інтернеті.

👉 Також нагадаємо, що польська поліція отримала повідомлення про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. До перевірки загрози залучили правоохоронців і спецслужби.