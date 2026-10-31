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Нафтогазові компанії США отримали понад $130 млрд прибутку на тлі війни в Ірані

Прибутки понад 50 американських компаній майже потроїлися порівняно з минулим роком. Водночас додаткові витрати американців на бензин і дизель від початку війни сягнули майже $148 млрд.

Денис Молотов
Денис Молотов
Нафтогазові компанії США отримали понад 0 млрд прибутку на тлі війни в Ірані 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / rta-fax / 31.10.2026

Понад 50 великих нафтогазових компаній США сукупно заробили більш як $130 млрд за квітень-вересень 2026 року. Такі підрахунки на основі фінансової звітності за другий і третій квартали оприлюднила The New York Times 30 жовтня.

Результат майже втричі перевищує показник аналогічного періоду 2025 року, коли прибуток цих компаній становив менш як $47 млрд. Водночас він дещо нижчий за майже $140 млрд, які американські нафтовики отримали у другому та третьому кварталах 2022 року, коли енергоносії різко подорожчали після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Йдеться про весь прибуток компаній за шість місяців, а не лише про додатковий заробіток, пов’язаний із війною в Ірані. Підрахунок також не охоплює березень і жовтень.

Для споживачів зростання цін обернулося більшими витратами на пальне. За оцінкою Лабораторії кліматичних рішень Університету Брауна, станом на ранок 30 жовтня американці додатково витратили на бензин і дизель приблизно $147,7 млрд, або близько $1130 у розрахунку на домогосподарство. Дані дослідників навело The Independent.

Ця оцінка охоплює період від початку війни 28 лютого. Дослідники порівнюють фактичні ціни з розрахунковим рівнем, який міг би зберігатися без конфлікту. Сума на домогосподарство є середнім показником, а не однаковою доплатою кожної родини. Такий підхід описаний у методології Університету Брауна.

Нафтогазові компанії США отримали понад 0 млрд прибутку на тлі війни в Ірані
Ілюстративне фото з відкритих джерел / rta-fax / 31.10.2026
Чому дорожчає пальне і зростають прибутки нафтопереробників

За наведеними в матеріалі The Moscow Times даними, від 28 лютого роздрібна ціна бензину у США зросла на 41%, а дизельного пального – на 72%. У вересні оптові котирування дизеля в Європі та США сягали $220 за барель – більш ніж удвічі вище за довоєнний рівень.

При цьому збільшення постачання сирої нафти не усунуло дефіциту готового пального. У вересні-жовтні обсяги вивезення нафти з Перської затоки перевищили довоєнні, однак експорт нафтопродуктів із регіону залишався вкрай обмеженим.

Економісти Федерального резервного банку Далласа оцінюють скорочення доступних світових нафтопереробних потужностей від кінця весни у 6–8 млн барелів на добу – до 10% загального обсягу. Йдеться про потужності, які не працюють, зокрема через пошкодження та перебої, а не обов’язково про назавжди закриті заводи.

Через обмежену пропозицію бензину, дизеля й авіапального збільшилася різниця між їхньою вартістю та ціною сирої нафти. Це підвищило прибутковість американських і європейських підприємств, які продовжують переробку.

На ринок впливають і наслідки російської війни проти України: удари по російських НПЗ та нафтовій інфраструктурі обмежують виробництво пального. За повідомленням The Moscow Times, після припинення експорту бензину й дизеля росія відновила постачання дизельного пального у другій половині жовтня після домовленостей Дональда Трампа з володимиром путіним.

Подорожчання пального посилює політичний тиск на республіканців перед листопадовими виборами до Конгресу. За даними Bloomberg, оприлюдненими 26 жовтня, середня ціна бензину за час другого президентського терміну Трампа вже перевищила середній показник за президентства Джо Байдена.

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