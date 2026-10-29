У Запоріжжі російські дрони атакували громадський транспорт

У четвер, 29 жовтня, внаслідок російських атак по Біленькому Запорізької області загинув 49-річний чоловік. Ще трьох чоловіків із пораненнями доправили до лікарні. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

📢 «Сьогодні у Біленькому внаслідок ворожих атак загинув 49-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли», – написав він. Пораненим чоловікам 51, 74 та 75 років. Усіх трьох госпіталізували.

У Запоріжжі під ударами опинилися автобус, маршрутка та тролейбус

Від ранку російські війська атакували громадський транспорт в обласному центрі. Спочатку FPV-дрон влучив у муніципальний автобус. За уточненими даними ОВА, постраждали четверо людей, яким надали медичну допомогу.

Згодом Семікін повідомив про удар по маршрутному таксі в центрі Запоріжжя. На момент повідомлення було відомо про одного пораненого. Йому також надавали допомогу медики.

Після цього російський FPV-дрон атакував муніципальний тролейбус. Спочатку ОВА повідомила про одну тяжко поранену жінку. За подальшим уточненням, кількість поранених унаслідок цієї атаки зросла до трьох.

56-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Ще дві постраждалі — жінки віком 71 та 66 років — дістали легкі осколкові поранення ніг. Інформацію про наслідки удару по тролейбусу уточнюють.

За інформацією ДСНС Запорізької області:

📢 «Внаслідок російської атаки двоє людей постраждали. Вдень, 29 жовтня, російські війська завдали ударів по місту. Під час обстрілу поранення отримали двоє чоловіків віком 41 та 66 років. Травмованим надали медичну допомогу.

Через ворожу атаку загорілися чотири легкові автомобілі та відкрита територія на загальній площі 100 кв.м. Також пошкоджено складську будівлю, ще чотири автівки та чотири автобуси», – йдеться в офіційному повідомленні пресслужби рятувальників.

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