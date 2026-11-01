Можливе посилення ударів по Ірану після виборів у США – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може стати більш схильним до масштабної військової операції проти Ірану, якщо Республіканська партія невдало виступить на проміжних виборах до Конгресу. Таку оцінку навів журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на анонімного американського посадовця.

Співрозмовник журналіста припустив, що несприятливі для республіканців результати голосування можуть підштовхнути президента до різкого кроку.

📢 «Якщо він відчує себе приниженим або позбавленим підтримки, то зробить щось сміливе», – цитує Равід своє джерело.

За словами посадовця, саме такий сигнал нині передають іранським представникам. Тегеран намагаються переконати, що зараз він має найкращу можливість домовитися з Вашингтоном.

Білий дім заперечує залежність рішень від виборів

Офіційний представник Білого дому відкинув припущення про зв’язок між результатами голосування та можливими діями Трампа щодо Ірану. Він заявив, що підсумки проміжних виборів не будуть чинником у визначенні американської політики стосовно Тегерана. Обидві позиції з повідомлення Равіда наводить УНН.

Проміжні вибори до Конгресу відбудуться 3 листопада. Раніше Трамп публічно заявляв, що США не відновлюватимуть ударів по Ірану до цієї дати.

Дипломатичні контакти водночас тривають. Спілкуючись із журналістами 31 жовтня, американський президент сказав, що переговори з Іраном просуваються, однак висловив недовіру до виконання Тегераном можливих домовленостей. Його слова зафіксовані у стенограмі розмови з пресою.

На тлі обговорення можливого поновлення ударів Трамп також провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про цей контакт повідомила The Wall Street Journal.

👉 Також нагадаємо, що можлива участь російського диктатора володимира путіна у грудневому саміті G20 у Флориді створює ризик нормалізації воєнних злочинів росії проти України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Bloomberg TV