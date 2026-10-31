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Евакуйовані з Олешок українці повернулися на підконтрольну територію через Чернігівщину

Жителі тимчасово окупованого міста та навколишньої громади дісталися України через російську анапу й Білорусь. Володимир Зеленський повідомив про завершення евакуації та закликав забезпечити людям допомогу й підтримку в адаптації.

Денис Молотов
Денис Молотов
Евакуйовані з Олешок українці повернулися на підконтрольну територію через Чернігівщину
Фото: Жителі тимчасово окупованого міста та навколишньої громади дісталися України / 31.10.2026

Евакуйовані жителі Олешок Херсонської області перетнули український кордон на Чернігівщині. Про результати гуманітарної операції в суботу, 31 жовтня, повідомив шостий президент України В.О. Зеленський.

За його словами, з тимчасово окупованого міста та навколишньої громади вивезли людей, які потребували евакуації. Усім, хто прибув на підконтрольну Україні територію, мають надати необхідну допомогу.

Глава держави наголосив, що урядові структури, обласна та місцева влада повинні узгоджено працювати, щоб підтримати евакуйованих і допомогти їм адаптуватися після виїзду з окупації.

Поверненню передував маршрут із кількома пересадками. Спочатку жителів Олешок разом з українською делегацією автобусами доправили до російської анапи. Звідти вони вилетіли до Білорусі, а останню частину шляху до України подолали наземним транспортом.

Уранці 31 жовтня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який бере участь у переговорному процесі, повідомив про прибуття четвертого літака до білоруського Гомеля.

📢 «Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України», – написав він.

Згодом Зеленський підтвердив, що евакуйовані вже перетнули кордон. Таким чином, повідомлення про їхнє перебування в Білорусі стосувалося попереднього етапу повернення.

Як організували евакуацію та що буде з гуманітарним доступом
Евакуйовані з Олешок українці повернулися на підконтрольну територію через Чернігівщину 02
Фото: Жителі тимчасово окупованого міста не покинули й домашніх улюбленців / 31.10.2026

Провести операцію вдалося завдяки домовленостям про режим тиші на Херсонському напрямку. Під час припинення вогню розмінували дороги до Олешок і доставили гуманітарні вантажі для місцевих жителів.

Режим тиші почав діяти 27 жовтня о 03:00 за київським часом. За раніше оприлюдненими Арахамією домовленостями, він мав тривати до 22:59 1 листопада.

Організацією місії займалися уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та його команда. Посередництво й координацію забезпечувала перша леді США Меланія Трамп.

Евакуйовані з Олешок українці повернулися на підконтрольну територію через Чернігівщину 01
Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Омбудсман Лубінець Дмитро / 31.10.2026

Як повідомляв Лубінець перед евакуацією, для виїзду підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Особливу увагу приділяли літнім жителям, людям з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я потребував сторонньої допомоги.

Омбудсмен наголошував на добровільності виїзду. Люди, які вирішили залишитися в Олешках, мали отримати гуманітарну підтримку на місці. Перебіг місії документували журналісти, зокрема четверо представників американського видання Newsmax.

Після повернення евакуйованих президент висловив сподівання, що можливість доставляти допомогу до міста збережеться.

Евакуйовані з Олешок українці повернулися на підконтрольну територію через Чернігівщину 03
Фото: Жителі тимчасово окупованого міста та навколишньої громади дісталися України / 31.10.2026

📢 «Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись», – зазначив Зеленський.

Він подякував США та Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони України – за забезпечення безпекових умов, а Лубінцю та його команді – за проведення операції. Окремо президент відзначив журналістів, політичних і громадських діячів, які привертали увагу до становища людей в окупованому місті.

📢 «Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру», – наголосив глава держави.

 

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