Луганщина підписала меморандум із фондом «Глобаль2000 дітям України»

Луганська обласна державна адміністрація підписала меморандум про взаємодію та співпрацю з благодійним фондом «Глобаль2000 дітям України». Сторони планують спільні соціальні й гуманітарні проєкти для дітей та родин регіону, які постраждали через війну. Про домовленості повідомила пресслужба Луганської ОВА 31 жовтня.

Серед запланованих напрямів – організація відпочинку та оздоровлення дітей Луганщини. Партнери також домовилися проводити пізнавальні й творчі заходи в хабах області та готувати дитячі подарунки до різдвяних і новорічних свят.

Спільна робота має допомогти створювати безпечні умови для дитячого відпочинку, розвитку та дозвілля. Окремо сторони розглядають можливість започаткувати програми для дітей, які зазнали наслідків війни, і підтримувати їхні родини.

Допомога громадам і досвід благодійного фонду

Меморандум охоплює й підтримку гуманітарних ініціатив громад. Зокрема, адміністрація та фонд планують співпрацювати у сфері водопостачання. Ще один напрям – залучення додаткових ресурсів для нагальних потреб мешканців області.

Фонд «Глобаль2000 дітям України» має зв’язки з австрійською екологічною організацією GLOBAL2000. Як зазначено на офіційному сайті фонду, саме ця організація стала його засновником у 2021 році.

Водночас історія допомоги українським дітям із боку австрійських партнерів розпочалася раніше. У 1996 році GLOBAL2000 провела благодійну акцію для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та лікувалися в одній із дитячих лікарень Харкова.

Згодом підтримку поширили на дітей із тяжкими хронічними захворюваннями, дітей-сиріт і родини у складних життєвих обставинах. Серед регіонів, яким приділяли особливу увагу, фонд називає Луганську та Харківську області.

👉 Також нагадаємо, що Луганщина готується до участі у всеукраїнському проєкті підтримки дітей із прифронтових територій «Карпатська зміна». Область планує долучатися до нього протягом усіх двох років реалізації та щомісяця направляти до закладів по 100 дітей.