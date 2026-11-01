До суду передано справи двох посадовців окупаційних органів «влади» на Луганщині

Слідчі Служби безпеки України скерували до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, яких обвинувачують у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій Луганщині. За матеріалами проваджень, вони добровільно погодилися працювати в незаконних органах влади, створених окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Що встановило слідство щодо обох обвинувачених

🔹 Перша фігурантка до 2014 року тривалий час працювала в українських органах місцевого самоврядування. За даними СБУ, після початку російської агресії вона пішла на співпрацю із загарбниками й обіймала керівні посади в незаконній «адміністрації Луганська».

Слідство також встановило її активну участь у псевдогромадських рухах, незаконних «виборах» і «праймериз», які організовували кремлівські політтехнологи.

Влітку 2024 року жінка погодилася стати «заступником міністра – начальником департаменту з організації роботи територіальних підрозділів міністерства освіти і науки лнр».

На цій посаді, як зазначають у СБУ, вона керувала переведенням навчальних закладів окупованої Луганщини на освітні стандарти рф. Зокрема, координувала включення шкіл і коледжів регіону до освітньої системи держави-агресора.

🔹 Другий обвинувачений раніше працював у компанії «Луганськвода». За матеріалами справи, він співпрацює з окупантами з 2014 року та встиг обійняти посаду «першого заступника міністра будівництва та жкг лнр».

На початку 2024 року чоловік отримав інше призначення – став «першим заступником голови адміністрації міського округу місто Сіверськодонецьк лнр».

Обом фігурантам інкримінують колабораційну діяльність за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Конфіскацію майна суд може призначити як додаткове покарання. Таку санкцію визначає Кримінальний кодекс України.

Досудове розслідування здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру жінці, яка очолює залізничну станцію Вознесенівка на тимчасово окупованій території Луганської області. Їй інкримінують пособництво державі-агресору через організацію роботи станції в інтересах російських військ.