Кількість евакуйованих з Олешок не розголошуватимуть: Лубінець пояснив домовленості

Україна та росія не називатимуть, скільки жителів тимчасово окупованих Олешок під час гуманітарної операції виїхали на підконтрольну українському уряду територію, а скільки – на території, контрольовані росією. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 2 листопада на пресконференції за підсумками місії.

За словами омбудсмена, нерозголошення цих даних є частиною домовленостей із російською стороною. Він закликав поставитися до цього з розумінням, оскільки досвід Олешок може допомогти організувати порятунок людей в інших населених пунктах.

Омбудсмен наголосив на необхідності постійно контролювати виконання погоджених умов. Він пояснив, що серед мешканців були люди, які хотіли залишитися в Олешках, виїхати на підконтрольну Україні територію або до росії та окупованих нею районів, зокрема через родинні зв’язки.

Тим, хто залишився в місті, доставили продукти, воду, медикаменти та пальне для генераторів.

Тіла загиблих повернуть за механізмом репатріації

Під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні вивезли тіла загиблих. Також у місті та прилеглих населених пунктах зібрали тіла військових і цивільних. Цю інформацію Лубінець окремо підтвердив у своєму офіційному повідомленні.

📢 «Досягнуто домовленостей з російською стороною щодо повернення тіл загиблих, чиї рідні проживають на підконтрольній Україні території», – зазначив омбудсмен.

Для повернення планують використати вже відпрацьований механізм і маршрути, якими проводять регулярні репатріаційні заходи. Йдеться про домовленість щодо подальшого доправлення тіл.

Лубінець також вважає можливим застосування подібної гуманітарної операції в інших громадах. За його словами, тяжкі умови для цивільного населення зберігаються в кількох населених пунктах Херсонщини та інших регіонів поблизу лінії фронту, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, режим тиші в районі Олешок діяв із 27 жовтня до 22:59 1 листопада. За цей час доставили гуманітарну допомогу та організували виїзд цивільних. Про завершення припинення вогню повідомив Лубінець.

Перша леді США Меланія Трамп, яка сприяла проведенню місії, заявила про евакуацію майже 800 людей та доставлення критично важливої допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у X (колишній Twitter). Ця оцінка стосується загальної кількості евакуйованих, без розподілу за напрямками їхнього виїзду.

👉 Нагадаємо, що евакуйовані жителі Олешок Херсонської області перетнули український кордон на Чернігівщині.