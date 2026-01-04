Україна запровадила нові санкції проти ВПК росії

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами російської федерації. Про це у неділю, 4 січня, повідомила пресслужба глави держави.

☝️ Зазначається, що підсанкційні особи та компанії безпосередньо пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення рф і діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

До санкційного переліку увійшли підприємства та їхні керівники, які займаються виробництвом і постачанням продукції для російського ВПК та силових структур. Йдеться, зокрема, про сфери зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки, що використовуються у військових цілях.

Окремо під обмеження потрапили промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузей, а також компанії паливно-енергетичного комплексу росії.

📢 У повідомленні наголошується, що запроваджені санкції мають ускладнити функціонування російського оборонно-промислового комплексу та обмежити його спроможності з виробництва озброєння і військової техніки, які використовуються у війні проти України.

☝️ В Офісі президента також зазначили, що Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами для синхронізації українських санкцій у юрисдикціях дружніх держав. Частина санкційних позицій уже враховується під час підготовки 20-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Нагадаємо, у грудні Україна запровадила санкції проти 656 суден, які входять до так званого «тіньового флоту» росії. Це став найбільший санкційний пакет, спрямований проти транспортування підсанкційної російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Також минулого тижня Україна синхронізувала санкції з Великою Британією. Було застосовано обмеження щодо восьми фізичних та 40 юридичних осіб, пов’язаних із російською федерацією.