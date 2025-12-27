Синхронізовано з Британією санкції РНБО проти росії

Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження нових санкцій. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

✔️ Перший указ:

Стосується синхронізації українських обмежувальних заходів із санкціями Великої Британії. Санкції запроваджено проти восьми фізичних і 40 юридичних осіб. До переліку потрапили громадяни росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, причетні до примусової депортації та так званого перевиховання українських дітей. А також до постачання в росію електроніки й компонентів подвійного призначення, які використовуються для виробництва ракет і безпілотників, якими рф атакує українські міста та громади.

Серед юридичних осіб — компанії з росії, Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру. За даними української сторони, вони допомагають росії обходити міжнародні санкції, постачають промислові верстати, обладнання для авіаційної техніки, комплектуючі до дронів типу «Shahed», комп’ютерні чипи та іншу мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу.

Частина цих компаній також залучена до діяльності енергетичного сектору рф, імпорту російської нафти та забезпечення функціонування так званого тіньового флоту.

Загалом упродовж цього року Україна синхронізувала вже 14 пакетів санкцій партнерів. З них два пакети були узгоджені зі США, два — з Британією, вісім — з ЄС, по одному — з Канадою та Японією.

✔️ Другий указ:

Вводить у дію рішення РНБО про підтримку пропозицій Кабінету міністрів щодо застосування санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, а також рішень і регламентів Ради Європейського Союзу у зв’язку із ситуацією в Південному Судані.

Під обмеження потрапили вісім фізичних осіб з-поміж військового керівництва цієї країни. За наявною інформацією, вони причетні не лише до продовження бойових дій та зриву мирних переговорів, а й до численних актів насильства. Зокрема, щодо жінок і дітей — убивств, катувань, зґвалтувань, викрадень людей, а також нападів на лікарні, школи та церкви. Серед фігурантів санкційного списку — командувач Сил оборони, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу Південного Судану.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна до кінця січня підготує ще кілька пакетів санкцій проти російських суб’єктів та осіб і компаній, які сприяють агресії російської федерації.

👉 Також нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію санкцій проти рф на шість місяців — до 31 липня 2026 року.