Україна відзначає День державного прапора

23 серпня українці традиційно відзначають День державного прапора – символу свободи, незалежності та незламності народу. Ця дата стала знаковою для мільйонів громадян, адже синьо-жовтий стяг уособлює не лише історію, а й сучасну боротьбу країни за право бути вільною.

Офіційно державний прапор України затвердила Верховна Рада 28 січня 1992 року. Його полотнище складається з двох рівних горизонтальних смуг: верхня синього кольору, нижня – жовтого. Співвідношення сторін визначене як 2:3. Хоча законодавчого тлумачення колірної гами немає, найбільш поширене пояснення пов’язує синій із безкрайнім небом, а жовтий – із золотими пшеничними полями.

Разом з тим історики та культурологи пропонують й інші інтерпретації. Наприклад, дехто вбачає у кольорах відображення двох головних стихій – води й вогню. У релігійному розумінні синій може символізувати земне і буденне, тоді як жовтий – божественне, духовність та вищий сенс.

Під час урочистостей до свята шостий президент України Володимир Зеленський наголосив на особливій ролі прапора для тих українців, які сьогодні змушені жити під окупацією.

📢 «Український прапор – це мета і мрія для людей на тимчасово окупованих територіях. І вони точно знають, що Україна не подарує свою землю окупанту», – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що синьо-жовті кольори стали символом об’єднання нації. За його словами, вони уособлюють силу та єдність, адже об’єднали мільйони українців і стали частиною спільної ідеї безпеки та свободи.

📢 «Хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, почує сьогодні слова вдячності. Це абсолютно заслужено», – сказав Зеленський.

Варто нагадати, що вперше синьо-жовтий прапор внесли до Верховної Ради 23 серпня 1991 року. Це сталося напередодні проголошення незалежності України. Тоді історичну місію виконали народні депутати В’ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський та інші парламентарі.

Сьогодні ж одним із головних символів свята є підняття найбільшого в Україні стяга біля Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в Києві. Цю традицію започаткували у 2020 році. Флагшток споруди сягає майже 90 метрів заввишки, його вага – близько 32 тонн, а розмір полотнища становить 16 на 24 метри.

☝️ Нагадаємо, минулого року шостий президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook та Telegram у п’ятницю, 23 серпня, привітав українців у День Державного прапора.