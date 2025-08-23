Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна відзначає День державного прапора

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна відзначає День державного прапора

23 серпня українці традиційно відзначають День державного прапора – символу свободи, незалежності та незламності народу. Ця дата стала знаковою для мільйонів громадян, адже синьо-жовтий стяг уособлює не лише історію, а й сучасну боротьбу країни за право бути вільною.

Офіційно державний прапор України затвердила Верховна Рада 28 січня 1992 року. Його полотнище складається з двох рівних горизонтальних смуг: верхня синього кольору, нижня – жовтого. Співвідношення сторін визначене як 2:3. Хоча законодавчого тлумачення колірної гами немає, найбільш поширене пояснення пов’язує синій із безкрайнім небом, а жовтий – із золотими пшеничними полями.

Разом з тим історики та культурологи пропонують й інші інтерпретації. Наприклад, дехто вбачає у кольорах відображення двох головних стихій – води й вогню. У релігійному розумінні синій може символізувати земне і буденне, тоді як жовтий – божественне, духовність та вищий сенс.

Під час урочистостей до свята шостий президент України Володимир Зеленський наголосив на особливій ролі прапора для тих українців, які сьогодні змушені жити під окупацією.

📢 «Український прапор – це мета і мрія для людей на тимчасово окупованих територіях. І вони точно знають, що Україна не подарує свою землю окупанту», – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що синьо-жовті кольори стали символом об’єднання нації. За його словами, вони уособлюють силу та єдність, адже об’єднали мільйони українців і стали частиною спільної ідеї безпеки та свободи.

📢 «Хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, почує сьогодні слова вдячності. Це абсолютно заслужено», – сказав Зеленський.

Варто нагадати, що вперше синьо-жовтий прапор внесли до Верховної Ради 23 серпня 1991 року. Це сталося напередодні проголошення незалежності України. Тоді історичну місію виконали народні депутати В’ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський та інші парламентарі.

Сьогодні ж одним із головних символів свята є підняття найбільшого в Україні стяга біля Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» в Києві. Цю традицію започаткували у 2020 році. Флагшток споруди сягає майже 90 метрів заввишки, його вага – близько 32 тонн, а розмір полотнища становить 16 на 24 метри.

☝️ Нагадаємо, минулого року шостий президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook та Telegram у п’ятницю, 23 серпня, привітав українців у День Державного прапора.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На росії планують суттєво збільшити виробництво «шахедів»

ВІЙНА

Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

ПОДІЇ

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей

ПОДІЇ

Канада передасть Україні озброєння на $700 млн вже у вересні – прем’єр Марк Карні

ВАЖЛИВО

США готові надати Україні підтримку з повітря в межах мирної угоди – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро фінансової допомоги

ВАЖЛИВО

Транзит російської нафти «Дружбою» зупинено після атаки ЗСУ

ВІЙНА

Гарантії безпеки для України: Трамп говорить про військову участь

ВАЖЛИВО

путін побачив «світло у кінці тунелю»

ПОДІЇ

росія готується до жорсткої економії та підвищення податків через воєнні витрати – Reuters

ПОДІЇ

Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну

ПОДІЇ

Фейк: Син Сороса закликав кожного українця приєднатися до армії

СТОПФЕЙК

рф вдарила ракетами та дронами по Сумщині: багато руйнувань

ВАЖЛИВО

Трамп не братиме участі в організації зустрічі Зеленського та путіна — The Guardian

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 127 бойових зіткнень: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"