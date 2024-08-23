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День Державного прапора: привітання, церемонія підняття національного стяга

Денис Молотов
Денис Молотов
День Державного прапора: привітання, церемонії підняття національного стяга

Шостий президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook та Telegram у п’ятницю, 23 серпня, привітав українців у День Державного прапора. Він наголосив: «Синьо-жовтий – єднає, синьо-жовтий – надихає, синьо-жовтий – це Україна».

У відеозверненні йшлося про те, що синьо-жовтий прапор, піднятий над тимчасово окупованими територіями, символізує хоробрість тих, хто його здіймає. За кордоном він представляє боротьбу за цінності не лише України, але й усього вільного світу. У відео також підкреслюється, що цей прапор є уособленням гідності та нескореної волі українського народу.

На честь Дня Державного прапора Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття національного стяга.

Глава держави зауважив, що синьо-жовтий прапор об’єднує покоління, які боролися за Україну, звільняли її від загарбників та мріяли про незалежність.

«Історичний шлях України й дух наших національних кольорів навчив нас того, що українське йде вгору, що Україна зміцнюється й досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди справді разом. У єдності – заради синьо-жовтого прапора та України», – підкреслив Володимир Зеленський.

Шостий президент України в День Державного прапора висловив вдячність усім, хто воює та працює заради держави.

«Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну, наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна, – над гордою землею і посеред безпечного, вільного та європейського життя», – резюмував Зеленський.

Зазначимо, що українські розвідники повернули національний прапор на будівлю школи-інтернату №38 в Нью-Йорку, Донецької області.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не володіє інформацією про застосування Україною іспанської зброї на території Курської області. Проте вона підкреслила, що саме українська сторона вирішує, як саме використовувати надану їй зброю.

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