Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

Україна та росія 14 серпня здійснили 67-й обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 84 громадянина України – 33 військовослужбовці та 51 цивільна особа. Про цей обмін полоненими повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

📢 «Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році», – зазначили у повідомленні.

Серед звільнених є люди, яких окупанти схопили та засудили у період з 2016 по 2021 роки.

Процес обміну полоненими триває. Саме такий процес є важливим для багатьох родин.

✔️ До України повернулися три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкових класів, яка у 2019 році була незаконно ув’язнена.

✔️ Серед цивільних звільнених також 27-річний чоловік, якого позбавили волі у 2016 році, коли йому було лише 18 років. Обмін полоненими залишається ключовим завданням для уряду.

✔️ Окрім цивільних, на Батьківщину повернулися оборонці з гарнізону Маріуполя, військовослужбовці Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. Серед них – 10 офіцерів, які теж були частиною процесу обміну полоненими.

✔️ Із полону також звільнено дві пари рідних братів, яких утримували з березня та квітня 2022 року.

Більшість визволених мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Наймолодшому з них – 26 років, найстаршому – 74 роки. Останні сім років він провів у російській в’язниці, куди потрапив ще у 2018 році. Обмін полоненими є складним процесом, який потребує великої дипломатичної роботи.

Координаційний штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у проведенні обміну, а також усім державним структурам, які долучилися до цього процесу.

📢 «Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – підкреслили у відомстві.

На початку серпня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує новий етап обміну полоненими з росією та працює над узгодженням списків, які охоплюють близько 1200 військовослужбовців.

Кабінет Міністрів нещодавно оновив порядок надання допомоги українським захисникам, які повернулися з полону. Документ передбачає комплексну медичну, психологічну, соціальну та документальну підтримку, а також розширення мережі закладів для їхньої реабілітації. Уряд постійно працює над тим, щоб обмін полоненими відбувався ефективніше.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обмін військовополонених за результатами другого раунду перемовин з росією в Стамбулі ще не завершений. Держава-агресор не повернула ще всі категорії – важкохворих, важкопоранених й молодих українських захисників.