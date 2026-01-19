Україна розраховує підписати угоду про гарантії безпеки зі США

Україна розраховує погодити та підписати угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами невдовзі після завершення Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських посадовців.

За інформацією видання, робота над окремою угодою про гарантії безпеки виявилася складнішою, ніж очікувалося. Водночас двоє високопосадовців з України зазначили, що сторони мають намір узгодити загальний «лист умов». Він може бути підписаний уже у Вашингтоні після завершення форуму.

📢 Посол України у США Ольга Стефанішина також повідомила Financial Times, що в межах зустрічей у Давосі Київ і Вашингтон планують підписати інший стратегічно важливий документ. Він стосується економічного процвітання України обсягом до 800 млрд доларів. Водночас переговори щодо безпекових гарантій ведуться окремим треком.

☝️ За словами українських представників, консультації між сторонами щодо безпекових домовленостей тривають, і робота над змістом майбутньої угоди не зупиняється.

Нагадаємо, українська та американська переговорні команди домовилися продовжити консультації на рівні експертів під час наступного етапу зустрічей у Давосі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, якщо той буде присутній на форумі.

👉 Також стало відомо, що Європейський Союз готує жорсткі заходи у відповідь на дії США, пов’язані з намірами президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.