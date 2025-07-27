Неділя, 27 Липня, 2025
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Туреччина випробувала нову потужну термобаричну бомбу

Денис Молотов
Денис Молотов
Туреччина випробувала нову потужну термобаричну бомбу

У Туреччині провели випробування нової надпотужної конвенційної авіаційної бомби GAZAP, яка має термобаричний заряд і стала найпотужнішою зброєю такого типу в арсеналі країни. Про це стало відомо 26 липня, коли турецькі медіа опублікували відповідні кадри з випробувального полігону. Також про випробування повідомляють інформаційні Телеграм-канали.

📢 «З’явилися кадри випробувань конвенційної авіаційної бомби GAZAP», – повідомляє Tercüman.

За інформацією турецьких джерел, вага нової авіабомби становить майже одну тонну. Вона оснащена термобаричним зарядом, що забезпечує високу руйнівну силу при детонації. Такий тип боєприпасів створює потужну ударну хвилю за рахунок використання кисню з навколишнього повітря, викликаючи майже миттєве згоряння горючої суміші в зоні ураження.

Розробка GAZAP є частиною амбітної стратегії Туреччини щодо зміцнення оборонного потенціалу власними силами. Це також свідчить про зростання спроможностей країни у сфері створення високотехнологічної зброї.

Окрім GAZAP, цього тижня Туреччина вперше продемонструвала нову гіперзвукову ракету Tayfun Block-4. Хоча офіційні характеристики цієї ракети залишаються засекреченими, різні джерела припускають, що її дальність може сягати від кількох сотень до трьох тисяч кілометрів.

☝️ Нагадаємо, що раніше цього року Туреччина вже проводила випробування балістичної ракети Tayfun. Її запускали з наземної платформи у напрямку акваторії Чорного моря. Тодішній тест став третім у рамках програми розвитку цієї зброї.

📌 Тим часом ультимативна заява президента США Дональда Трампа на адресу російського диктатора володимира путіна не призвела до жодного реального прогресу у припиненні війни між росією та Україною.

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