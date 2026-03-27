Україна отримає ще 100 млн фунтів на ППО від Британії

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Британський зенітний комлекс Raven на озброєнні ЗСУ.

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення додаткових 100 млн фунтів стерлінгів (133 млн доларів) на посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

📢 «Фінансування буде швидко спрямоване на зміцнення протиповітряної оборони України, забезпечуючи кращий захист сил на передовій та ключової національної інфраструктури від повітряних бомбардувань», — йдеться у повідомленні.

Йдеться про оперативне посилення захисту від повітряних атак, зокрема для військових позицій і критичної інфраструктури.

💰 Загальний обсяг підтримки

У Лондоні наголосили, що новий пакет фінансування збільшує загальний обсяг допомоги у сфері ППО до 600 млн фунтів стерлінгів (майже 800 млн доларів) за останні два місяці.

Раніше, у лютому, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення ще 500 млн фунтів на ці ж потреби.

🚁 Спільні оборонні проєкти

Окрім фінансової допомоги, Україна та Велика Британія розвивають спільні оборонні ініціативи. Зокрема, у вересні сторони підписали угоду щодо виробництва дронів-перехоплювачів.

Першим проєктом став модернізований дрон Project OCTOPUS, вартість якого становить менш ніж 10% ціни російського безпілотника типу «шахед». Виробництво цих систем уже розпочалося.

