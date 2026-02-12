Четвер, 12 Лютого, 2026
Британія виділяє ще £500 млн на посилення ППО України

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення додаткових 500 млн фунтів стерлінгів (близько 680 млн доларів) на посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Заяву зроблено перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі 12 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Сьогодні в другій половині дня я підтверджу, що Велика Британія надає Україні додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону. Таким чином Велика Британія виступає силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку в рамках НАТО», — заявив Гілі журналістам.

Гілі додав, що він пишається лідерством Великої Британії та відданістю Великої Британії союзникам.

📢 «Ми будемо підтримувати вас. Ми будемо захищати вас. Ми будемо боротися разом з вами в цій новій ері загроз і жорсткої сили», – заявив міністр.

🛡️ Підтримка в межах НАТО

Оголошення прозвучало напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн), яке відбудеться у Брюсселі.

На попередній зустрічі 16 грудня Велика Британія вже оголосила про пакет допомоги для ППО України на 600 млн фунтів стерлінгів.

❄️ Роль Британії в Арктиці

Гілі також підтвердив, що Лондон відіграватиме центральну роль у місії НАТО з безпеки в Арктиці. Вона спрямована на зміцнення стабільності та стримування загроз у регіоні.

Таким чином, Британія паралельно посилює як підтримку України, так і свою участь у ширших безпекових ініціативах Альянсу.

👉 Також раніше стало відомо, що Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 26,7 мільйона доларів США) на підтримку енергетичної інфраструктури України.

