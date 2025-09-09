Вівторок, 9 Вересня, 2025
Денис Молотов
ЄС розподілив 150 млрд євро у межах програми SAFE

Європейська комісія розподілила 150 млрд євро у межах програми SAFE (Security Action for Europe), яка спрямована на посилення оборонних можливостей Європи у відповідь на російську агресію проти України. Допомогу отримають 19 держав-членів Євросоюзу, серед яких найбільші суми виділено Польщі, Румунії, Франції та Угорщині. Про це повідомляється на сайті ЄК у вівторок, 9 вересня.

Програма SAFE передбачає надання довгострокових кредитів із низькими відсотковими ставками. За ці кошти країни можуть закуповувати широкий спектр озброєння: від боєприпасів і ракет до сучасних систем штучного інтелекту. У переліку — високоточна артилерія, протиповітряні комплекси та дрони різних класів.

SAFE передбачає пільговий 10-річний період погашення кредитів, а також можливість укладання двосторонніх угод із третіми країнами, що дозволить розширити коло учасників.

Найбільшу частину кредитів отримають:
  • Польща – 43,73 млрд євро;
  • Румунія – 16,68 млрд євро;
  • Франція – 16,22 млрд євро;
  • Угорщина – 16,22 млрд євро;
  • Італія – 14,90 млрд євро;
  • Бельгія – 8,34 млрд євро;
  • Литва – 6,38 млрд євро;
  • Португалія – 5,84 млрд євро;
  • Латвія – 5,68 млрд євро;
  • Болгарія – 3,26 млрд євро;
  • Естонія – 2,66 млрд євро;
  • Словаччина – 2,32 млрд євро;
  • Чехія – 2,06 млрд євро;
  • Хорватія – 1,70 млрд євро;
  • Кіпр – 1,18 млрд євро;
  • Фінляндія – 1,00 млрд євро;
  • Іспанія – 1,00 млрд євро;
  • Греція – 0,79 млрд євро;
  • Данія – 0,05 млрд євро.
👇Польща отримає майже третину загальної суми.

📢 «Загалом було подано 19 заявок на загальну суму 150 млрд євро», — нагадав у соцмережі Х віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, значна частина фінансування буде спрямована на посилення східного флангу НАТО.

У рамках програми фінансуватимуть закупівлі зенітно-ракетних комплексів Piorun, бойових машин піхоти Borsuk, систем дистанційного мінування Baobab-K та іншого озброєння. Також окремий акцент робиться на розвиток проєкту «Східний щит», безпілотних технологій, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Україна не може напряму отримувати кредити у межах SAFE, проте її підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Це дозволяє Києву брати участь у спільних закупівлях, а також проводити закупівлі з Україною, в Україні та для України.

До 30 листопада країни-члени ЄС мають подати офіційні заявки з конкретними інвестиційними планами. Очікується, що перші кредити за програмою SAFE почнуть надходити на початку 2026 року.

☝️ Нагадаємо, у травні ЄС ухвалив регламент створення інструменту «Безпека і оборона для Європи» (SAFE), що дозволяє не лише підтримувати країни-члени, а й залучати оборонну промисловість України.

e-mail: admin@irtafax.com

e-mail: admin@irtafax.com

