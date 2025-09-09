ЄС розподілив 150 млрд євро у межах програми SAFE

Європейська комісія розподілила 150 млрд євро у межах програми SAFE (Security Action for Europe), яка спрямована на посилення оборонних можливостей Європи у відповідь на російську агресію проти України. Допомогу отримають 19 держав-членів Євросоюзу, серед яких найбільші суми виділено Польщі, Румунії, Франції та Угорщині. Про це повідомляється на сайті ЄК у вівторок, 9 вересня.

Програма SAFE передбачає надання довгострокових кредитів із низькими відсотковими ставками. За ці кошти країни можуть закуповувати широкий спектр озброєння: від боєприпасів і ракет до сучасних систем штучного інтелекту. У переліку — високоточна артилерія, протиповітряні комплекси та дрони різних класів.

SAFE передбачає пільговий 10-річний період погашення кредитів, а також можливість укладання двосторонніх угод із третіми країнами, що дозволить розширити коло учасників.

Найбільшу частину кредитів отримають:

Польща – 43,73 млрд євро;

Румунія – 16,68 млрд євро;

Франція – 16,22 млрд євро;

Угорщина – 16,22 млрд євро;

Італія – 14,90 млрд євро;

Бельгія – 8,34 млрд євро;

Литва – 6,38 млрд євро;

Португалія – 5,84 млрд євро;

Латвія – 5,68 млрд євро;

Болгарія – 3,26 млрд євро;

Естонія – 2,66 млрд євро;

Словаччина – 2,32 млрд євро;

Чехія – 2,06 млрд євро;

Хорватія – 1,70 млрд євро;

Кіпр – 1,18 млрд євро;

Фінляндія – 1,00 млрд євро;

Іспанія – 1,00 млрд євро;

Греція – 0,79 млрд євро;

Данія – 0,05 млрд євро.

👇Польща отримає майже третину загальної суми.

📢 «Загалом було подано 19 заявок на загальну суму 150 млрд євро», — нагадав у соцмережі Х віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, значна частина фінансування буде спрямована на посилення східного флангу НАТО.

У рамках програми фінансуватимуть закупівлі зенітно-ракетних комплексів Piorun, бойових машин піхоти Borsuk, систем дистанційного мінування Baobab-K та іншого озброєння. Також окремий акцент робиться на розвиток проєкту «Східний щит», безпілотних технологій, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Україна не може напряму отримувати кредити у межах SAFE, проте її підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Це дозволяє Києву брати участь у спільних закупівлях, а також проводити закупівлі з Україною, в Україні та для України.

До 30 листопада країни-члени ЄС мають подати офіційні заявки з конкретними інвестиційними планами. Очікується, що перші кредити за програмою SAFE почнуть надходити на початку 2026 року.

☝️ Нагадаємо, у травні ЄС ухвалив регламент створення інструменту «Безпека і оборона для Європи» (SAFE), що дозволяє не лише підтримувати країни-члени, а й залучати оборонну промисловість України.