Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що добровільний відхід України з підконтрольної частини Донбасу дозволив би росії зберегти сотні тисяч (до 1 млн) своїх військових. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю італійському мовнику Rai Italia, уривки з якого 5 березня оприлюднила його пресслужба.

За словами шостого глави держави, російський диктатор володимир путін усвідомлює, що український відступ із позицій на Донбасі значно зменшив би втрати російської армії.

📢 «путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?», – зазначив він.

Зеленський також поставив риторичне питання щодо того, чому Україна повинна залишати власну територію, яка перебуває під її контролем.

📢 «Він (путін – ред.) не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ», – наголосив глава держави.

На думку Зеленського, навіть у разі виходу України з Донбасу немає жодних гарантій, що росія припинить бойові дії.

📢 «Я б навіть сказав навпаки. Факт – що він продовжить. Не факт – що він продовжить одразу. Йому потрібен час підготуватись, укомплектувати бригади, додаткові дивізії тощо. Для цього потрібен час. От у це я вірю – що йому потрібен цей час. Але хто дає гарантію, що потім він не продовжить окупацію?», – сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що Україна готова розглядати варіанти переговорів щодо завершення війни за участю сильних міжнародних посередників.

☝️ За його словами, будь-які домовленості мають бути сформульовані так, щоб Україна не покладалася виключно на заяви російської сторони.

📢 «…але умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися просто на слова росії», – додав він.

Раніше Зеленський також заявляв, що дії кремля фактично стали початком Третьої світової війни. За його словами, нинішнім завданням міжнародної спільноти є не допустити її повномасштабного розгортання.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.