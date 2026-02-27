ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

Денис Молотов
Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин
Фото з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це 27 лютого повідомила пресслужба глави держави.

📢 «Просто зараз президент говорить із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань», – йдеться в повідомленні.

Раніше Роберт Фіцо заявляв, що доручив призупинити екстрені постачання електроенергії Україні. Свою позицію він пояснив тим, що транспортування російської нафти через нафтопровід «Дружба», за його словами, так і не було відновлено.

☝️ Також прем’єр Словаччини стверджував, що нібито не зміг провести розмову з Володимиром Зеленським до виконання цього рішення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Татарстані пролунали вибухи та зупинили роботу аеропорти

ВАЖЛИВО

У районах Одеси зафіксовано перебої з водопостачанням

СУСПІЛЬСТВО

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

ПОДІЇ

Україна та Туреччина працюють над новими обмінами полонених

ВАЖЛИВО

Луганська ОВА передала генератори родинам із дітьми та ВПО

ЛУГАНЩИНА

Туск розкритикував блокування допомоги Україні

ВАЖЛИВО

В Луганську вибухи та пожежа на нафтобазі окупантів

ВАЖЛИВО

Чотири роки повномасштабного вторгнення росії в Україну

ВАЖЛИВО

Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

ВІЙНА

На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, ворог застосував 3900 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України

ЛУГАНЩИНА

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

ВІЙНА

Від гуманітарної допомоги до міжнародних партнерств: результати роботи Нижньодуванської ВА

ЛУГАНЩИНА

Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни

ПОДІЇ

Фейк: Українських школярів змусили прийти в школу в шоломах на знак солідарності зі скелетоністом Гераскевичем

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип