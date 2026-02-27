Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

Шостий президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це 27 лютого повідомила пресслужба глави держави.

📢 «Просто зараз президент говорить із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань», – йдеться в повідомленні.

Раніше Роберт Фіцо заявляв, що доручив призупинити екстрені постачання електроенергії Україні. Свою позицію він пояснив тим, що транспортування російської нафти через нафтопровід «Дружба», за його словами, так і не було відновлено.

☝️ Також прем’єр Словаччини стверджував, що нібито не зміг провести розмову з Володимиром Зеленським до виконання цього рішення.