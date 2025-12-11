Україна йде до ЄС за новою схемою – ЗМІ

Євросоюз оголосив про запуск нового формату технічних переговорів ЄС-Україна, який діятиме незалежно від блокування з боку Угорщини. Про це у четвер, 11 грудня, повідомила «Європейська правда».

Заяву про узгодження цього нового механізму зробили міністр Данії з питань ЄС Марі Б’єр та єврокомісар Марта Кос під час неформального засідання Ради ЄС із загальних справ. Подія цього разу відбулася у Львові. Саме цей орган відповідає, зокрема, і за політику розширення.

Марі Б’єр висловила жаль, що уряд Віктора Орбана так і не зняв свою блокаду, через що інші європейські держави були змушені шукати інструменти її тимчасового обходу.

📢 «Багато хто з нас розчарований тим, що ми не змогли офіційно відкрити перший кластер, але я дуже пишаюся тим, що нам це вдалося узгодити технічний процес – фронтлоудинг (frontloading). Сьогодні ми підтвердили цей новий підхід, і наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився», – заявила вона.

Єврокомісар Марта Кос підтвердила, що Україна та Євросоюз переходять до такого технічного формату переговорів. На цей формат Угорщина не може накладати вето.

📢 «Сьогодні країни-члени ЄС дали чіткий напрямок роботи… Є перелік реформ і ніхто не може накласти вето на проведення Україною цих реформ», – заявила вона.

Марі Б’єр уточнила, що цей шлях фактично означає тимчасовий обхід угорської блокади. Водночас для відкриття та закриття переговорних глав у майбутньому все одно буде потрібна одностайність усіх держав-членів ЄС.

📢 «Процедури розширення вимагають одностайності для відкриття переговорних кластерів. Ми не змогли зняти це блокування, але ми обрали інший підхід… Навіть якщо формально блокада є, ми можемо продовжувати технічну роботу, яку необхідно виконати (в рамках переговорів). А потім, коли блокада буде знята, ми зможемо дуже швидко відкрити переговорні кластери і закрити їх», – пояснила міністр.

У свою чергу, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав рішення ЄС таким, що забезпечує реальне продовження шляху до членства.

📢 «Я хочу привітати нас з тим, що ми знайшли спосіб, як забезпечити, щоб процес розширення продовжувався в тому ж темпі, попри те, що формально у нас немає одностайності (для відкриття переговорних кластерів)», – заявив він.

За його словами, технічні переговори ЄС-Україна вже стартували одночасно щодо першого, другого та шостого кластерів у межах майбутніх переговорів про вступ.

📢 «І ми також чуємо від кіпрського головування, що вони будуть продовжувати цей процес, і ми будемо готові до відкриття всіх 6 кластерів, як тільки з’явиться політичний імпульс для цього», – додав Качка.

Нагадаємо, 4 листопада Єврокомісія представила звіт у межах Пакета розширення ЄС на 2025 рік. В ньому Україна отримала найкращу оцінку за три роки: у кожному з 36 розділів зафіксовано позитивний результат.