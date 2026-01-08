Четвер, 8 Січня, 2026
Україна і США в Парижі обговорили перспективи завершення війни

Денис Молотов
Україна і США в Парижі обговорили перспективи завершення війни
Фото: делегації України та Сполучених Штатів у Парижі, Франція.

Делегації України та Сполучених Штатів 7 січня провели третю зустріч протягом двох днів перебування у Парижі. Під час роботи було обговорено перспективи завершення російсько-української війни та подальші контакти на рівні лідерів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

📢 «Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США. За підсумками дня готуємо детальну доповідь президенту України», — зазначив Умєров.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стівен Віткофф, Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Українську делегацію, окрім Рустема Умєрова, представляли начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, керівник Офісу президента (ОПУ) Кирило Буданов, перший заступник глави ОПУ Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник Офісу президента Олександр Бевз.

☝️ Як повідомлялося раніше, після засідання так званої «коаліції охочих» у Парижі шостий президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Декларацію про наміри між Україною, Французькою Республікою та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України.

👉 Нагадаємо, у Раді сформували сім підгруп для напрацювання законодавства щодо виборів під час особливого стану та в повоєнний період.

