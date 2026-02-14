Субота, 14 Лютого, 2026
Зеленський зазначив, що Орбан нарощує свій живіт, а не армію

Денис Молотов
Зеленський зазначив, що Орбан нарощує свій живіт, а не армію
Шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович / Мюнхен / Німеччина / 2026 рік

Володимир Зеленський під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки образно висловився на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Шостий президент України зазначив, що угорський політик думає про те, як відрощувати свій живіт, а не як нарощувати армію.

Він нагадав слова голови конференції Вольфганг Ішингер, який в інтерв’ю перед заходом зазначив, що поки Україна захищає Європу, рівень небезпеки для неї не є критичним. Зеленський зауважив, що якщо говорити відверто, ситуація сьогодні приблизно така і є. Однак, варто враховувати ціну, яку за це платить Україна.

📢 «Пан Ішингер (голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер – ред.) сказав в інтерв’ю перед конференцією, що поки Україна захищає Європу, небезпека не така велика. Якщо ми говоримо відверто та трохи цинічно, то ситуація сьогодні плюс-мінус така. Але подивіться якою ціною», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що саме українські військові стримують загрози для європейських країн. За його словами, за українцями стоять незалежна Польща, Балтійські держави, а також може бути суверенна Молдова.

Водночас Зеленський заявив, що «навіть один Віктор може думати, як відрощувати свій живіт, а не про те, щоб нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта».

Раніше, 22 січня під час виступу в Давосі, шостий президент України вже робив критичні зауваження. Тоді він зазначив, що «кожен Віктор, який живе за рахунок коштів Європи і водночас зраджує її інтереси, заслуговує на потиличник», маючи на увазі угорського прем’єра.

👉 Також нагадаємо, що Орбан у черговий раз висловив критику на адресу Зеленського, звинувативши його в застосуванні «тактики морального шантажу».

