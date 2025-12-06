Субота, 6 Грудня, 2025
Удари по Київщині: російська атака зруйнувала вокзал у Фастові

Денис Молотов
Удари по Київщині: російська атака зруйнувала вокзал у Фастові

Країна-терорист рф знову здійснила масований удар по цивільній інфраструктурі Київської області. Унаслідок атаки суттєво постраждала залізнична інфраструктура Фастова: руйнувань зазнали цивільні потяги та сама будівля вокзалу. За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, це ще один навмисний удар по мирних об’єктах, який не має жодного військового сенсу.

Найважливіше — обійшлося без загиблих. Завдяки, тому що люди вчасно спустилися в укриття після оголошення повітряної тривоги, вдалося врятувати життя 46 особам.

📢 «Дякую всім, хто відповідально відреагував на сигнал повітряної тривоги. Це ще раз доводить: не можна ігнорувати ці попередження. Вокзал і потяги ми відновимо», — наголосив Калашник.

Через пошкодження «Укрзалізниця» тимчасово спрямувала потяги далекого сполучення в об’їзд Фастова. Але відновлення руху розпочалося одразу: уже за пів години перший швидкісний поїзд знову повернувся на свій маршрут. На понеділок заплановане повне відновлення тактового руху приміських поїздів спільно із залізничниками.

📢 «Щиро дякую рятувальникам, залізничникам, енергетикам, комунальникам та всім службам, які з перших хвилин працюють над ліквідацією наслідків атаки — оперативно, злагоджено та професійно», — додав керівник ОВА.

Автобусні перевізники також готові підстрахувати УЗ: на напрямках Фастів-Київ, Васильків-Київ, Вишневе-Київ та Боярка-Київ у разі необхідності можуть додатково вийти 20–30 автобусів, щоб запобігти чергам та забезпечити пасажирів транспортом.

🕑 Станом на 13:00 тривали масштабні роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

ДСНС повідомила, що рятувальні підрозділи одночасно працюють у декількох районах області:

  • у Фастові локалізовано пожежу на площі 3000 кв. м;
  • у Білій Церкві повністю ліквідовано займання на 5200 кв. м, де авіація ДСНС виконала шість скидів води;
  • у Вишгородському районі погашено пожежу складських приміщень на площі 5500 кв. м;
  • у Бучанському районі також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

🕝 До 16:00 рятувальники повністю ліквідували наслідки масованих обстрілів у трьох районах області. До гасіння пожеж у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах залучили понад сто рятувальників та авіацію ДСНС.

У Фастові для допомоги було задіяно пожежний потяг, і роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються.

👉 Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області постраждали, перебуваючи під масованим російським обстрілом. Трьох мирних мешканців було травмовано.

