Субота, 6 Грудня, 2025
Масований обстріл Київської області: поранені, руйнування та пожежі

Денис Молотов
У ніч на 6 грудня Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області постраждали, перебуваючи під масованим російським обстрілом. Трьох мирних мешканців було травмовано. Про це повідомили ДСНС та очільник Київської ОВА Микола Калашник.

📢 «Наслідки фіксуємо в чотирьох районах регіону», — зазначив керівник адміністрації.

У Фастові російські війська завдали удару по об’єктах залізничної інфраструктури. Пошкоджено будівлю вокзалу. За словами Калашника, відповідні служби працюють спільно з «Укрзалізницею» над ліквідацією наслідків атаки.

☝️ Поїзди далекого сполучення тимчасово змінюють маршрути та курсують в об’їзд ушкодженої ділянки до завершення відновлювальних робіт. Для місцевих жителів організовано альтернативні автобусні перевезення.

🚅Наразі обмежено рух приміських поїздів:
  • з боку Києва — до станції Мотовилівка;
  • з боку Козятина — до станції Кожанка;
  • з Миронівки — до станції Фастів-2;
  • замість напрямку Київ – Фастів-1 організовано човниковий маршрут Київ – Мотовилівка.

📢 «Максимально зберігаємо рух в області та просимо уважно слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ», — додали в адміністрації.

➡️ У селі Нові Петрівці уламки ворожого БпЛА спричинили масштабну пожежу у складській будівлі площею 5500 кв. м. У цьому ж населеному пункті вогнем знищено три вантажні автомобілі, повністю зруйновано один житловий будинок і ще шість приватних осель пошкоджено.

➡️ У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та часткове руйнування приватної будівлі. Сили ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

➡️ У Вишгородському районі пошкоджено сім приватних будинків і газопровід низького тиску. Пожежі вдалося уникнути, проте знищено три вантажні автомобілі, Загоряння складських приміщень було також оперативно локалізовано.

За даними очільника КОВА, у Вишгородському районі до місцевої лікарні госпіталізована жінка 1979 року народження. Лікарі діагностували в неї уламкове поранення руки, грудної клітки та спини, а також закриту травму шийного відділу хребта.

Ще одна 40-річна жителька отримала рвану рану щоки. Медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

➡️ У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. Він отримав рвану рану лівої гомілки та не потребує госпіталізації.

✅ Усім постраждалим надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Київської області у Фастові пошкодження отримала залізнична інфраструктура, через що «Укрзалізниця» оперативно змінила маршрути поїздів, які мали проходити через місто.

👉 Також було повідомлено, що Сили протиповітряної оборони України знешкодили 585 російських безпілотників, 29 крилатих ракет та одну балістичну ракету.

