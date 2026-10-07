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Удар по Кременчуку: двоє загиблих, 34 травмованих і шість зруйнованих будинків

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Кременчуку: двоє загиблих, 34 травмованих і шість зруйнованих будинків 010
Фото: наслідки російської атаки на Полтавщині / ДСНС України / 07.10.2026

Унаслідок російської атаки на Кременчук уранці 7 жовтня загинули двоє людей, ще 34 дістали травми. Серед постраждалих — двоє дітей 2012 року народження. Оновлені дані станом на 12:55 оприлюднив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

📢 «Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, 34 – травмовані, серед них двоє дітей 2012 року народження», – написав він.

Удари рф спричинили пожежі та руйнування на кількох локаціях Полтавщини. На місцях працюють відповідні служби, ліквідація наслідків атаки триває.

У Кременчуці пошкоджені десятки житлових будинків

За оприлюдненими даними, у місті пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, у яких загалом постраждала 431 квартира. Також пошкоджень зазнали 35 приватних житлових будинків, ще шість приватних осель повністю зруйновано.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і дев’ятьох постраждалих. Згодом кількість людей, які зазнали травм, зросла. Очільник ОВА також опублікував фотографії наслідків удару, на яких видно зруйноване житло.

У Градизькій громаді пошкоджені гімназія та житлові будинки

У Градизькій громаді Кременчуцького району на відкритій території виявили уламки ракети. Вибухова хвиля пошкодила скління 25 вікон гімназії, п’яти вікон будівлі старостату та шести — будинку культури. Також пошкоджені вікна у дев’яти житлових будинках. Обсяг руйнувань уточнюють.

Жителів закликають не наближатися до уламків і не торкатися їх. Про виявлення підозрілих предметів необхідно повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо

Унаслідок російського ракетного удару по Прилуках Чернігівської області 7 жовтня загинули 14 людей, зокрема четверо дітей. Ще 50 людей постраждали, серед них семеро дітей.

У середу, 7 жовтня, російські військові завдали ударів безпілотниками по цивільному транспорту у Слов’янську Донецької області. Загинув 64-річний чоловік, поранення отримали його дружина та водій рейсового автобуса.

У Дарницькому районі Києва сапери ДСНС спільно з вибухотехніками Національної поліції вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки 7 жовтня.

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