Американські представники під час переговорів запитали Київ, чи готова Україна вивести війська з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом консультацій.

За інформацією агентства, посланці США також запропонували розглянути правила діяльності НАТО, військові спроможності Альянсу та розміщення його сил у Європі. Американські переговорники розраховують, що поєднання сильних гарантій безпеки для України з домовленостями щодо європейської системи безпеки допоможе зрушити переговори з територіальних питань.

Такий підхід викликає занепокоєння європейських партнерів. Вони наполягають, що спочатку росія має припинити бойові дії, а вже потім можна обговорювати зміни у військовій присутності НАТО.

Водночас за даними Bloomberg, на саміті ЄС 13 листопада низка лідерів погодилася брати участь у паралельних консультаціях. Європейці прагнуть впливати на їхній перебіг і не допустити ухвалення небажаних для себе рішень без власної участі.

Офіційна москва, як пише агентство, вимагає від НАТО не розміщувати війська в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Серед них – Польща, Чехія, Угорщина та країни Балтії. Натомість російська сторона пропонує скоротити свою військову присутність у Калінінградській області та Білорусі.

Кілька європейських лідерів відкинули можливість такого обміну. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що східний фланг НАТО не може бути предметом торгу, а росія не повинна отримати право вето на безпекові рішення європейських держав.

Позиція України та наступні переговори

Шостий президент України В.О. Зеленський раніше підтвердив, що американська сторона вперше порушила питання членства України в НАТО в обмін на вихід із Донбасу. Водночас він наголосив на незмінності української позиції щодо територій.

📢 «Україна не відступає і не віддає свої землі терористам», – заявив президент.

За словами Зеленського, Україна обговорює з партнерами цілісний безпековий пакет: конкретні гарантії від НАТО та ЄС, збереження сильної армії, забезпеченої озброєнням і фінансуванням, а також план відновлення з визначеними джерелами коштів.

Президент уточнив, що на момент цієї заяви конкретної пропозиції ще не було. Якщо її підтвердять США та інші партнери по НАТО, він винесе питання на відкрите обговорення українського суспільства. Визнання окупованих територій російськими Зеленський виключив.

Наступну зустріч американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з українськими і європейськими представниками планують провести 19 листопада в Берліні. За даними Bloomberg, її присвятять післявоєнним гарантіям безпеки для України.

Підготовку консультацій у Берліні також підтвердив Зеленський. За його словами, Європу в переговорному процесі представлятимуть Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, інституції ЄС і НАТО.

Як зазначає Bloomberg, адміністрація Дональда Трампа прагне продемонструвати прогрес до січня 2027 року, коли розпочне роботу нова демократична більшість у Конгресі. Після цього законодавці можуть вимагати додаткового тиску на росію та посилення підтримки України.

Водночас частина європейських лідерів побоюється, що кремль затягуватиме переговори, очікуючи сприятливих для себе політичних змін у Європі.

Раніше Зеленський назвав небезпечною російську ідею перегляду європейської системи безпеки. Він наголосив, що ця дискусія не повинна відсувати на другий план припинення війни та гарантії безпеки для України.

👉 Також повідомлялось, що американські посланці обговорили у кремлі результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Після візиту на росію вони мають поінформувати шостого українського президента про підсумки розмови.