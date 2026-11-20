У ніч на 20 листопада російська ракетна атака на об’єкт «Київводоканалу» забрала життя двох працівників підприємства – Дмитра Петрова та Віталія Крючека. Вони перебували на робочих місцях і забезпечували водопостачання столиці. Про це повідомив «Київводоканал».

Ще семеро співробітників підприємства постраждали. За інформацією комунальників, усім надали необхідну допомогу.

Загинули, виконуючи свою роботу

У підприємстві наголосили, що загиблі колеги працювали вночі, попри небезпеку, щоб кияни мали воду. Колектив висловив співчуття їхнім родинам і подякував працівникам комунальних служб, які продовжують виконувати свої обов’язки під час обстрілів.

📢 «Ми щиро співчуваємо родинам Дмитра Петрова та Віталія Крючека, які загинули на робочих місцях від рук окупантів», – зазначили в повідомленні.

Інформацію про загибель двох працівників та поранення їхніх колег також оприлюднило “Суспільне” з посиланням на підприємство.

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У п’яти районах повідомляли про проблеми з водою

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти «Київводоканалу». Вранці міська влада повідомила про зниження тиску у водопровідній мережі Печерського району.

Згодом аналогічні проблеми зафіксували у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У частині будинків було можливе тимчасове припинення водопостачання. Такі дані містить офіційне зведення КМДА.

Фахівці підприємства працювали над стабілізацією тиску та відновленням подачі води. Міська влада нагадала, що набрати питну воду можна у бюветах. Інформація про їхнє розташування доступна на сайті «Київводфонду».

За оновленими даними міського голови Віталія Кличка о 14:44, унаслідок атаки на Київ загинули семеро людей, ще 17 постраждали. У лікарнях перебували 16 поранених.