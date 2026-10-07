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У Прилуках кількість загиблих зросла до 14: серед них четверо дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
У Прилуках кількість загиблих зросла до 14: серед них четверо дітей
Фото: наслідки російського масованого удару / ДСНС Чернігівської області / Прилуки / 07.10.2026

Унаслідок російського ракетного удару по Прилуках Чернігівської області 7 жовтня загинули 14 людей, зокрема четверо дітей. Ще 50 людей постраждали, серед них семеро дітей. Такі оновлені дані оприлюднила ДСНС України.

Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. На місці влучання у житлову багатоповерхівку продовжують шукати людей під завалами.

Рятувальники розбирають зруйновані конструкції

За повідомленням ДСНС Чернігівщини, постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники продовжують розбирати зруйновані конструкції будинку та шукати людей, які можуть залишатися під ними. На місці також працюють психологи ДСНС.

📢 «За оновленою інформацією, 14 людей загинули, серед них — 4 дітей. Ще 50 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — 7 дітей. 15 людей рятувальникам вдалося врятувати, серед них — одну дитину», – повідомили рятувальники.

Прокуратура документує наслідки атаки

Раніше Чернігівська обласна прокуратура повідомляла про 13 загиблих. Ці дані були актуальними станом на 12:50.

📢 «Станом на 12:50 встановлено, що внаслідок атаки рф на місто загинуло 13 цивільних осіб, у тому числі 4 дітей, поранено 50 осіб, у тому числі 7 дітей», – йшлося в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки російського удару й документують воєнні злочини.

Окупаційні російські війська завдали серії ракетних ударів по Прилуках близько шостої години ранку. За даними Національної поліції, влучання зафіксували в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство.

Атака на місто стала частиною масованого російського обстрілу України в ніч проти 7 жовтня із застосуванням десятків ракет та 130 безпілотників. За попередніми даними Повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 117 дронів, п’ять балістичних і 39 крилатих ракет. Попри це, у низці регіонів сталися влучання.

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