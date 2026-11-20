Данія домагатиметься припинення видачі всіх необов’язкових віз громадянам росії у відповідь на викриття ймовірної операції російських спецслужб на її території. Про це прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила 20 листопада в офіційному повідомленні уряду.

За оцінкою Данської служби безпеки та розвідки – PET, російські розвідувальні служби організували спробу вбивства громадянина України та США. Виконавцями мали стати особи, пов’язані із забороненим угрупованням Loyal to Familia (LTF).

Які візові обмеження пропонує Данія

Фредеріксен заявила, що разом із союзниками Данія збільшуватиме допомогу Україні та посилюватиме санкційний тиск на росію. Серед запропонованих заходів – припинення видачі росіянам віз для поїздок, які не є необхідними.

Крім того, прем’єрка виступила за те, щоб візи, які видаватимуть громадянам рф, дозволяли перебування лише в державі, яка їх видала.

Водночас у заяві уряду не зазначені дата набуття чинності новими обмеженнями, перелік винятків чи процедура їх запровадження. Йдеться про оголошену політичну позицію, а не про підтвердження того, що всі нові правила вже діють.

📢 «Наша відповідь є чіткою, виваженою та рішучою. Ми не піддамося залякуванню», – наголосила Фредеріксен.

Що встановили правоохоронці

За повідомленням поліції Північної Зеландії, затримання, яке дозволило запобігти злочину, відбулося 25 вересня 2026 року.

Того дня в автомобілі в Геллерупі правоохоронці затримали трьох чоловіків віком від 18 до 22 років. Під час операції знайшли два пістолети та два ножі. Згодом затримали ще одного, 28-річного чоловіка. Спочатку справу розслідували за підозрою в незаконному володінні зброєю за особливо обтяжливих обставин.

Після спільного розслідування з PET двом із затриманих додали підозри в замаху на вбивство та сприянні діяльності іноземної розвідки. За версією слідства, вони планували вбити американо-українського репера, який мав виступити 25 вересня в закладі Skovriderkroen у Шарлоттенлунді.

20 листопада суд у Люнгбю визнав підозру достатньо обґрунтованою для розширення підстав тримання цих двох осіб під вартою. Розслідування триває.

ЗМІ називають ймовірною ціллю Київстонера

В офіційному повідомленні поліції ім’я виконавця не розкривають. Водночас «Європейська правда» повідомила, що йдеться про репера Kyivstoner – Київстонера, відомого як Альберт Васильєв.

Причетність російських спецслужб є оцінкою данської розвідки. Кримінальну відповідальність конкретних підозрюваних має встановити суд.

Копенгаген посилить роботу поліції та спецслужб

Фредеріксен назвала викритий замах свідченням серйозних безпекових загроз для Данії та Європи. Вона зазначила, що росія діє дедалі агресивніше та готова до більшого ризику, використовуючи диверсії, руйнівні кібератаки й дрони з вибухівкою поблизу критичної інфраструктури.

Глава уряду подякувала правоохоронцям за своєчасне втручання та анонсувала посилення роботи поліції й PET для протидії таким загрозам.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу ухвалила два рішення, які дозволяють спрямувати 1 млрд євро на нову військову допомогу Україні. Фінансування забезпечать через Європейський фонд миру – European Peace Facility (EPF).