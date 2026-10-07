Дрони рф атакували автобус і автомобіль у Слов’янську: загинув чоловік

У середу, 7 жовтня, російські військові завдали ударів безпілотниками по цивільному транспорту у Слов’янську Донецької області. Загинув 64-річний чоловік, поранення отримали його дружина та водій рейсового автобуса. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Після удару по автобусу зупинили маршрут №13

Близько полудня FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив пасажирів за маршрутом №13. Унаслідок атаки постраждав водій. Рух автобусів за цим маршрутом тимчасово призупинили.

Раніше, приблизно о 10:00, у віддаленому районі міста російський дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль. Усередині перебувало подружжя: 64-річний чоловік загинув на місці, його дружина зазнала поранень і сильного шоку.

Попередні атаки на цивільних

5 жовтня російські війська завдали трьох авіаударів по Слов’янській громаді. Тоді загинула жінка, ще троє людей, серед яких 13-річний хлопчик, отримали поранення. Про наслідки обстрілів повідомляла Українська правда з посиланням на начальника МВА.

Також 7 жовтня стало відомо про двох загиблих і 34 постраждалих унаслідок російської атаки на Кременчук. У місті пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

У Дарницькому районі Києва сапери ДСНС спільно з вибухотехніками Національної поліції вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки 7 жовтня.