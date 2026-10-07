ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрони рф атакували автобус і автомобіль у Слов’янську: загинув чоловік

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони рф атакували автобус і автомобіль у Слов’янську: загинув чоловік 01
Фото: наслідки російської атаки / Донецька ОВА / 07.10.2026

У середу, 7 жовтня, російські військові завдали ударів безпілотниками по цивільному транспорту у Слов’янську Донецької області. Загинув 64-річний чоловік, поранення отримали його дружина та водій рейсового автобуса. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Після удару по автобусу зупинили маршрут №13

Близько полудня FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив пасажирів за маршрутом №13. Унаслідок атаки постраждав водій. Рух автобусів за цим маршрутом тимчасово призупинили.

Раніше, приблизно о 10:00, у віддаленому районі міста російський дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль. Усередині перебувало подружжя: 64-річний чоловік загинув на місці, його дружина зазнала поранень і сильного шоку.

Дрони рф атакували автобус і автомобіль у Слов’янську: загинув чоловік
Фото: наслідки російської атаки / Донецька ОВА / 07.10.2026
Попередні атаки на цивільних

5 жовтня російські війська завдали трьох авіаударів по Слов’янській громаді. Тоді загинула жінка, ще троє людей, серед яких 13-річний хлопчик, отримали поранення. Про наслідки обстрілів повідомляла Українська правда з посиланням на начальника МВА.

Також 7 жовтня стало відомо про двох загиблих і 34 постраждалих унаслідок російської атаки на Кременчук. У місті пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

У Дарницькому районі Києва сапери ДСНС спільно з вибухотехніками Національної поліції вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки 7 жовтня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Данії сторонні отримали доступ до персональних даних 8,8 мільйона людей

ПОДІЇ

Зеленський заявив про тривалий ремонт половини F-16 у Європі

ВЛАДА

Ваша квартира «безхазяйна»: окупанти відбирають житло на Луганщині

ВПО

У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади «Привид Києва»

ВАЖЛИВО

Атаковано пункт пропуску на кордоні з Молдовою: поранено молдовського прикордонника

ВАЖЛИВО

Чума в росії: що насправді сталося в Іркутську і чи є загроза для України

ЕКСКЛЮЗИВ

Ракетний удар по Прилуках: дев’ятеро загиблих, серед них троє дітей

ВАЖЛИВО

В Україну вдалось повернути з окупації ще понад 40 громадян – омбудсман поділився щемкими історіями українців

КОРДОН

У рф на військових маневрах відпрацювали захоплення територій і створення “зони безпеки” за межами країни

ПОДІЇ

Субсидії на зиму перерахують: що треба знати ВПО

ЕКСКЛЮЗИВ

росія випробовує аеростатні загородження для захисту від українських дронів

ПОДІЇ

Маск знову став трильйонером після зростання акцій SpaceX

ЕКОНОМІКА

Нобелівськими лауреатами з медицини стали троє дослідників оптогенетики

ПОДІЇ

СБУ закликала не публікувати кадри обстрілів і роботи ППО

ВАЖЛИВО

ПАРЄ закликала не визнавати нову Держдуму рф легітимною

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип