Два танкери з російським дизельним пальним, які пов’язували з можливими постачаннями до Сполучених Штатів, прибули до Бразилії. Йдеться про Leruo під прапором Сьєрра-Леоне та Primorye під російським прапором. Про це 19 листопада повідомило профільне видання The Maritime Executive.

За інформацією видання, через шість тижнів після оголошення домовленостей адміністрації Дональда Трампа з росією жодна з анонсованих партій російського дизелю так і не досягла американського ринку.

Куди прибули танкери

Leruo, який завантажився в російському порту Приморськ, прибув на якірну стоянку біля бразильського міста Ітакоатіара. Згодом дані автоматичної ідентифікаційної системи AIS показали його подальший рух Амазонкою в напрямку Манауса.

До тієї самої стоянки дістався Primorye. Ще один танкер – Beast, також під прапором Сьєрра-Леоне, – рухався вздовж південноамериканського узбережжя. У його AIS було зазначено «Brazil For Orders», тобто очікування подальших розпоряджень щодо доставки до Бразилії.

За оцінкою The Maritime Executive, Leruo перевозить близько 40 тисяч тонн дизельного пального, а два інші судна – співмірні вантажі. Прибуття танкерів до бразильських вод саме собою не підтверджує завершення продажу або розвантаження пального.

Чому поставки до США опинилися під питанням

Як повідомляло Associated Press, Дональд Трамп оголосив про домовленість із володимиром путіним 9 жовтня. Вона передбачала надходження понад 300 тисяч тонн російського дизелю на американський та світовий ринки з подальшим нарощуванням обсягів.

Проте американські законодавці та представники влади штатів виступили проти таких операцій. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила портових операторів і паливні компанії про можливі юридичні наслідки приймання російських вантажів.

На початку листопада AP також зазначало, що Вашингтон і москва не розкрили ціну пального, умови оплати та компанії – учасниці домовленостей.

Leruo перебуває під санкціями

Дані про обмеження проти Leruo містить офіційний портал ГУР «War & Sanctions». Судно ідентифікують за номером IMO 9385831.

За інформацією української розвідки, танкер залучений до перевезень російської нафти та нафтопродуктів із використанням ризикованих практик. Серед них – вимкнення AIS і перевантаження вантажів з одного судна на інше.

Євросоюз запровадив санкції проти Leruo в липні 2025 року, Велика Британія – 15 жовтня того самого року. У базі ГУР також зазначені обмеження України, Швейцарії та Канади.

Бразильські покупці оцінюють ціну російського пального

Ще 11 листопада Bloomberg повідомляв, що російський дизель пропонують бразильським дистриб’юторам після зриву планів постачання частини вантажів до США. Президент асоціації бразильських імпортерів пального Abicom Сержіу Араужу розповів про щонайменше чотири танкерні партії, запропоновані для доставки в листопаді.

Українське профільне видання Ukrainian Shipping Magazine, посилаючись на Bloomberg, уточнювало: місцеві трейдери отримували такі пропозиції, однак вважали ціни недостатньо привабливими порівняно з американським пальним.

Попередні повідомлення стосувалися труднощів із пошуком покупців за запропонованою ціною. Не зафіксовано й загальної відмови Бразилії від російського дизелю, а нові дані про прибуття танкерів поки не розкривають умов реалізації конкретних вантажів.

👉 Раніше було повідомлено, що щонайменше два судна, які перевозили російське пальне в межах домовленостей Дональда Трампа та володимира путіна, змінили заявлені пункти призначення. Американські покупці остерігаються юридичних наслідків таких поставок.

Також раніше двадцять два члени Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій закликали президента Дональда Трампа повністю виконати закон імені Ліндсі Грема про санкції проти росії та Ірану.