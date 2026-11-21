Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Кривий Ріг увечері 20 листопада зросла до 60 людей. Загинули працівниця екстреної медичної допомоги та семирічний хлопчик.

Оновлені дані про постраждалих 21 листопада оприлюднив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Загибель двох людей підтвердили в офіційному повідомленні Національної поліції.

У лікарнях перебувають шестеро дітей

За інформацією ОВА, після атаки по медичну допомогу звернулися 60 людей. З них 28 залишаються на стаціонарному лікуванні:

восьмеро – у тяжкому стані ;

; 20 – у стані середньої тяжкості.

Серед госпіталізованих – шестеро дітей. Зокрема, медики оцінюють стан чотирирічного хлопчика як тяжкий. У попередніх повідомленнях кількість постраждалих була меншою.

Удар припав на територію ресторану в середмісті

За словами Івана Вигівського, російські війська вдарили ракетою по території ресторану в центрі Кривого Рогу. У цей момент там перебували родини з дітьми, працівники закладу та бригада екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик.

Унаслідок атаки загинули семирічний хлопчик і працівниця екстреної медичної допомоги.

Про застосування двох балістичних ракет, після яких відбулася повторна атака реактивними «шахедами», також повідомив Укрінформ.

Повторна атака сталася під час порятунку людей

Одразу після першого удару рятувальники та поліцейські почали евакуювати цивільних. Саме під час цих робіт росіяни, за повідомленням Нацполіції, завдали повторного удару безпілотником.

Поранень зазнали двоє рятувальників і двоє поліцейських. Постраждалим надали медичну допомогу.

📢 «Окупанти продовжують тактику повторних ударів по тих, хто рятує. Терор, який не має жодного військового сенсу», – заявив Вигівський.

Пошкоджені будинки, автомобілі та рятувальна техніка

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі й техніка ДСНС. За повідомленням правоохоронців, ліквідацію наслідків атак ускладнювала постійна загроза нових ударів із повітря.

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👉 Також нагадаємо, що у ніч на 20 листопада російська ракетна атака на об’єкт «Київводоканалу» забрала життя двох працівників підприємства – Дмитра Петрова та Віталія Крючека. Вони перебували на робочих місцях і забезпечували водопостачання столиці.