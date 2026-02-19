Четвер, 19 Лютого, 2026
У Верховній Раді пояснили чому багато депутатів хворі

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Верховна рада України.

Захворювання народних депутатів та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням у їдальні Верховна Рада України. Про це 19 лютого повідомила пресслужба Апарату парламенту.

📢 «Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням у їдальні Верховної Ради України. Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після появи інформації про можливе отруєння було негайно розпочато комплекс перевірок із залученням профільних фахівців. Перевірили роботу їдальні, персонал, документацію, продукти харчування, процес приготування страв, а також дослідили питну воду та воду для приготування їжі.

📢 «Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом)», — повідомили в Апараті.

У парламенті додали, що вжито додаткових протиепідемічних заходів, щоб не допустити подальшого поширення інфекції.

☝️ Нагадаємо, 12 лютого Верховна Рада України не змогла розглянути жодного питання порядку денного через брак голосів — значна частина народних депутатів була відсутня через хворобу або відрядження. Того ж дня у парламентарів відібрали зразки для лабораторних досліджень.

