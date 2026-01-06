У Вашингтоні заговорили про можливе військове захоплення Гренландії

Гренландія «має» стати частиною Сполучених Штатів Америки як ключовий елемент американської системи безпеки. Один із потенційних сценаріїв реалізації цього плану — військове захоплення острова. Про це в коментарі для CNN заявив заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

📢 «Президент чітко висловлювався протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки… Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів… Ніхто не збирається воювати у військовому відношенні зі США через майбутнє Гренландії», — заявив Міллер.

Під час інтерв’ю ведучий прямо поцікавився, чи може Вашингтон виключити можливість військового втручання. У відповідь посадовець уникнув прямої відповіді та натомість поставив під сумнів територіальні претензії Данії на острів.

☝️ «На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується твердження, що Гренландія є колонією Данії? США — це сила НАТО. Для того щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону та захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною США. І це питання, яке ми будемо обговорювати як країна», — підсумував Міллер.

Всім союзникам США, які досі не можуть змиритися з наслідками першого бурхливого року другого терміну Трампа, слід дослухатися до слів Міллера: «Ми наддержава. І за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава».

📢 «Ми живемо у світі, де можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі та про все інше», — заявив заступник глави адміністрації Стівен Міллер в інтерв’ю Джейку Тапперу на CNN. — «Але ми живемо у світі, у реальному світі… який керується силою, керується міццю, який керується владою. Це залізні закони світу», – сказав Міллер.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи американську операцію у Венесуелі, підтвердив, що наступною територією, яка може зазнати американської інтервенції, є Гренландія.

📢 «Нам дійсно потрібна Гренландія. Безперечно, вона нам потрібна для оборони», — заявив глава Білого дому.

⚠️ Також премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.