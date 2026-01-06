Вівторок, 6 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Вашингтоні заговорили про можливе військове захоплення Гренландії

Денис Молотов
У Вашингтоні заговорили про можливе військове захоплення Гренландії
Фото: Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Гренландія «має» стати частиною Сполучених Штатів Америки як ключовий елемент американської системи безпеки. Один із потенційних сценаріїв реалізації цього плану — військове захоплення острова. Про це в коментарі для CNN заявив заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

📢 «Президент чітко висловлювався протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки… Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів… Ніхто не збирається воювати у військовому відношенні зі США через майбутнє Гренландії», — заявив Міллер.

Під час інтерв’ю ведучий прямо поцікавився, чи може Вашингтон виключити можливість військового втручання. У відповідь посадовець уникнув прямої відповіді та натомість поставив під сумнів територіальні претензії Данії на острів.

☝️ «На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується твердження, що Гренландія є колонією Данії? США — це сила НАТО. Для того щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону та захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною США. І це питання, яке ми будемо обговорювати як країна», — підсумував Міллер.

Всім союзникам США, які досі не можуть змиритися з наслідками першого бурхливого року другого терміну Трампа, слід дослухатися до слів Міллера: «Ми наддержава. І за президента Трампа ми поводитимемося як наддержава».

📢 «Ми живемо у світі, де можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі та про все інше», — заявив заступник глави адміністрації Стівен Міллер в інтерв’ю Джейку Тапперу на CNN. — «Але ми живемо у світі, у реальному світі… який керується силою, керується міццю, який керується владою. Це залізні закони світу», – сказав Міллер.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, коментуючи американську операцію у Венесуелі, підтвердив, що наступною територією, яка може зазнати американської інтервенції, є Гренландія.

📢 «Нам дійсно потрібна Гренландія. Безперечно, вона нам потрібна для оборони», — заявив глава Білого дому.

⚠️ Також премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Коордштаб вперше оприлюднив кількість полонених росіян в Україні

ПОДІЇ

У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

ВАЖЛИВО

Дрон рф вдарив по автомобілю з хлібом на Чернігівщині, є поранений

ВІЙНА

98 боїв на фронті, найбільше на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

ВАЖЛИВО

Мадуро та його дружина постали перед судом у США

ВАЖЛИВО

131 бій на фронті, чверть припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Вашингтон підтвердив виняткові інтереси США у Західній півкулі

ВАЖЛИВО

На Херсонщині росіяни дроном вбили настоятеля храму

ВІЙНА

Запоріжжя під масованою атакою БпЛА: щонайменше дев’ять влучань

ВАЖЛИВО

Каллас заявила про боротбу з «тіньовим флотом» рф через атаки на кабелі

ВАЖЛИВО

Через атаки рф є перебої зі світлом у 5 областях, через негоду – у двох, графіки тривають – енергетики

ПОДІЇ

На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

ВІЙНА

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії: подробиці

ВАЖЛИВО

Індійський гігант Reliance відновив закупівлі російської нафти Urals — ЗМІ

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ