У Таїланді вперше за 30 років зафіксували плоскоголову кішку

Плоскоголова кішка, яку в Таїланді вважали вимерлою протягом кількох десятиліть, знову зафіксована у дикій природі. Рідкісних хижаків вдалося зняти за допомогою фотопасток, встановлених у заповіднику дикої природи принцеси Сіріндхорн. Про це повідомляє Live Science.

📸 Плоскоголові кішки (Prionailurus planiceps), що отримали свою назву через характерну сплощену форму чола, мешкають у фрагментованих ареалах Брунею, Індонезії та Малайзії. У Таїланді цей вид не фіксували приблизно з 1995 року, через що його вважали ймовірно зниклим на території країни.

Нові знімки, зроблені фотопастками у 2024 та 2025 роках, стали першим підтвердженим свідченням присутності плоскоголової кішки в Таїланді майже за 30 років. Про відкриття 26 грудня оголосила міжнародна природоохоронна організація Panthera. Саме цього дня в Таїланді відзначають Національний день дикої природи.

📢 Міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Таїланду Сучарт Чомклін наголосив, що вид упродовж десятиліть вважався “ймовірно вимерлим, однак багаторічна охорона природи, наукове співробітництво та підтримка місцевих громад дозволили зафіксувати його повернення”.

☝️ Особливістю плоскоголової кішки є перетинчасті лапи, які дають змогу легко пересуватися заболоченими територіями. Вважається, що у таких місцях тварини полюють переважно на рибу. Водночас спосіб життя цього виду залишається маловивченим через його виняткову рідкісність і приховану поведінку.

Ця кішка є найменшою серед диких котячих Південно-Східної Азії: її вага становить близько двох кілограмів, що менше за середню масу домашньої кішки. Контакти з людиною трапляються вкрай рідко.

За оцінкою Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), проведеною у 2014 році, плоскоголова кішка перебуває під загрозою зникнення. Основними чинниками ризику є знищення та деградація водно-болотних угідь і низинних лісів, а також антропогенний тиск — надмірний вилов риби та браконьєрство.

🐾 Важливою деталлю нового відкриття стало те, що фотопастки зафіксували не одну тварину, а кілька особин, зокрема самку з дитинчам. Це свідчить про те, що плоскоголові кішки не лише збереглися на півдні Таїланду, а й успішно розмножуються в цьому регіоні.

👉 Також нагадаємо, що британська поліція затримала шведську екоактивістку Ґрету Тунберґ у Лондоні.