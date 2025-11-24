У Сумах росіни знищили дроном пожежний автомобіль

У Сумах ворог свідомо здійснив атаку по рятувальниках: повторний удар російського БпЛА повністю знищив пожежний автомобіль ДСНС. Про це повідомила пресслужба ДСНС Сумської області в понеділок, 24 листопада.

За інформацією рятувальників, російські війська завдали нового удару по обласному центру. Підрозділи ДСНС оперативно прибули до місця первинного влучання та одразу розпочали ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок атаки.

📢 «І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА», — зазначили у службі. Там наголосили, що це не випадковий збіг обставин, а прицільна атака по рятувальниках, які виконували свої обов’язки під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу.

У ДСНС підкреслили:

📢 «Це не випадковість. Це свідомий удар по тим, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності».

Під час повторного удару ударний дрон російських сил поцілив саме в пожежний автомобіль. Техніка, яка є впізнаваною і чітко маркованою, була повністю знищена прямим влучанням.

📢 «Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю — техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину», — повідомили у ДСНС.

Попри цілеспрямовану атаку, особовий склад устиг перейти до укриття. Жоден із рятувальників не постраждав.

У службі наголосили, що цей черговий удар демонструє справжню мету російських військ:

📢 «Цей черговий злочин ворога ще раз показує — вони воюють з тими, хто рятує людей».

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська 24 листопада здійснили чергову атаку по Сумській громаді, застосувавши дрони-камікадзе. Унаслідок удару в місті виникли проблеми з електропостачанням, а частина району залишилася без світла.